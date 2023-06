Gyimesi, akitől felfordul a gyomrunk

Minapi kommentáromban arról szóltam, hogy az év homofóbja Orosch érsek. Alig telt el pár óra, és a jövő évi csöppet sem megtisztelő címért harcba szállt egy másik szent fószer.

Gyimesi, amikor még Matovičot szerette - TASR

Aki olyannyira szent, hogy az a párt, pártszövetség is szentté válik, aki a listájára vette. Még annak árán is, hogy a pártszövetség egyharmadát elüldözte miatta – lázadók voltak, mondják, nem eléggé szentek ehhez a pártszövetséghez.

Mi történt? T. Hellebrandt, a PS gazdasági szakértője nyugdíjak GDP arányosan számolt magasságát viszonyította az európai átlaghoz. Nem állítjuk, hogy szerencsés nyilvánosan ilyen számtanba bonyolódni, mert a GDP egy dolog, az abszolút számok pedig egy másik dolog… Itt arról lenne szó, hogy a GDP-hez képest mennyit költ az állam nyugdíjra, nem pedig arról, hogy a havi nyugdíjból szépen ki lehet-e jönni. A lakosságot utóbbi érdekli, a szakemberek számára pedig az előbb is nélkülözhetetlen adat. Persze a Hlasnak ez vörös posztó volt, a nyugdíjasok – egyébként minden politikai párttal válogatás nélkül szelfizgető – egyesülete is felugrott. Félremagyarázta a kijelentést az ultra Taraba is, akitől aztán Gyimesi lenyúlta a témát.

Taraba és Gyimesi azonnal Hellebrandt közismert szexuális orientációjával volt képes összekapcsolni a nyugdíjkérdést, fotót is mellékeltek az érintettről, amelyen egy másik úrral látható. Gyimesi tehát szó szerint övön aluli támadást intézett a közösségi hálón nemcsak politikai riválisa ellen, hanem minden nem heteroszexuális ember ellen. És tulajdonképpen minden heteroszexuális, toleráns, egyenjogúságban gondolkodó demokrata ellen is.

Most tehát úgy tűnik, Gyimesi homofóbiája lesz a pártprogram. Ezt azért feltételezhetjük, mert Forró programbemutatójával majdnem egy időben rukkolt ki Gyimesi a „saját” megnyilvánulásával, és mert ugye, aki a listán van, az a párttal azonosul, s azzal a párt azonosul. És azért is, mert nyugdíjemelési stratégiát Gyimesi, sem az általa besározódott Szövetség a cirkusz apropóján sem mutatott be…