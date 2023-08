Gyimesi emelte a tétet, megszüntetné az olyan pártok pénzelését, mint amilyen a Szövetség

Szüntessük meg a választásokon 5 százalék alatt teljesítő pártok finanszírozását - ezzel a címmel rakott ki szerdán délelőtt egy posztot a közösségi oldalára a parlamenten kívüli Szövetség párt 149-ik jelöltje. Valószínűleg mozgósítani akarja a szavazókat Gyimesi György az állami finanszírozás beszüntetésének elképzelésével, mindenesetre ezt az ötletét sem egyeztette a Szövetség vezetőségével.

Benne vagyunk a választási kampány kellős közepében, és a szeptember végi megmérettetésre bejelentkezett pártok különböző módon próbálják megszólítani a potenciális választókat. Így próbál tenni a Szövetség is, de mintha nem egy központból irányítanák a tömörülés üzeneteit. Egy hónapja Gyimesi olyan véleményének adott hangot, mintha már nem lenne érvényes az az elnökségi döntés, miszerint a választásokat követően a Szövetség a Smer-SD párttal nem tudja elképzelni az együttműködést, mert a felvidéki magyarság nem felejtette el Malina Hedviget, a dunaszerdahelyi szurkolóverést, a kettős állampolgárság elutasítását és a korrupciós ügyeket. A kérdés azért merülhetett fel, mert a Szövetség listájának legvégéről induló jelölt olyanokat írt a Facebook-oldalára, hogy a párt vezetőségének döntése, miszerint Ficóval nem lehet kormányt alakítani az elévült, illetve régi határozat. Aztán kiderült egy nappal később, hogy ebben a kérdésben nincs változás, mert a Szövetség elnöksége által hozott elnökségi döntés még mindig érvényes.

Most azt történt, hogy Gyimesi előrukkolt azzal a felvetéssel, hogy szűnjön meg az állami támogatása azon pártok számára, amelyek nem lépik át a bejutáshoz szükséges öt százalékot. Ehhez csupán annyi megjegyzés szükséges, hogy azok a pártok, amelyek a választásokon nem ugorják meg ezt a küszöböt, de 3 százaléknál jobb eredményt érnek el, azok jogosultak pénzt kapni az államtól a működésükre. Gyimesi az elképzelése mellett azzal érvel, hogy a jelzett állami támogatás eltörlésével a politikai színtér kevésbé lenne széttöredezett, és a hasonló programmal rendelkező pártok egy tömbbe terelődnének, és korlátozva lenne az olyan politikai kalandorok tevékenysége, akiknek a politika a megélhetésük kizárólagos forrása. Ezzel az ötlettel egyetért Orosz Örs is, aki azonban tovább megy. A Szövetség Összefogás platformjának az elnöke úgy véli, a választási küszöbön is állítani kéne. Szerinte a legjobb lenne visszatérni a Vladimír Mečiar előtti 3 százalékhoz és ezzel kivezetni a mostani 3-5 % közötti „holt zónát”.

Portálunk érdeklődött a párt vezetőjénél is, hogy Forró Krisztián hogyan látja ezt a kérdést. A pártelnök az alábbi választ küldte a jelölttársa ötletével összefüggésben:

„Gyimesi György ezzel kapcsolatban nem egyeztetett pártunk vezetőségével. Ez a kérdés jelenleg nincs napirenden, nem ez a legégetőbb probléma, ami megoldást hoz a polgárok problémáira.”

Gyimesi koncepciója - ami ha 2010-től lenne érvényes, azóta egy fillért sem juttatott volna az elmúlt négy parlamenti választáson 4,33 és 3,9 százalék között szereplő MKP-nak (MKÖ-nek) - de legalább értelmet ad az OLaNO-s exképviselő politikai jelszavának, amit országszerte hirdet az óriásplakátjain: Most vagy soha! Ugyanis, ha most sem kap az MKP-t is magába foglaló pártszövetség elegendő voksot a parlamenti bejutásra (és az elmúlt fél év közvélemény-kutatásai erre engednek következtetni), és valaki végig vinné a parlamentben ezt az állami támogatást beszüntető tervet, akkor az végképp elsorvasztaná a régióinkban erős pártot.

