Gyimesi György: azért nem kell a kettős nemzetiség, mert csak feszültséget okozna, ha a kormány nem ismerné el

Bő két héttel a népszámlálás kezdete előtt még mindig nem világos, hogy milyen kérdések lesznek a számlálási íven. Gyimesi György (OĽaNO) koalíciós képviselő az Összefogás és az MKP támogatásával eltörölné a kettős nemzetiség választásának lehetőségét, a Híd és több szociológus szakértő viszont a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően megtartaná ezt a lehetőséget. Gyimesi már az egész magyar kisebbség nevében beszél, és tart attól, hogy a kormány nem támogatná a szélesen értelmezett nemzetiség meghatározását.

A parlament tegnap első olvasatban elfogadta a népszámlálásról szóló törvény módosítását, amely egészen október végéig meghosszabbítaná az asszisztált népszámlálás lehetőségét. Mivel a tervezetet gyorsított eljárásban tárgyalja a testület, jövő héten már a végszavazás jöhet. A népszámlálás online módon, elektronikusan az eredeti időpontban, február 15. és március 31. között zajlana, de azok, akik nem tudják egyedül vagy családtagjaik segítségével elektronikusan kitölteni, azok egészen október végéig megtehetnék ezt az önkormányzat által biztosított lehetőségek segítségével – népszámlálási kontakthelyen vagy népszámlálási asszisztens igénybe vételével.

Nemzetiség és vallás

„Habár a jogszabály nem halasztja el teljesen a népszámlálást, ahogyan szerettük volna, de hatékonyabbá teszi a számlálási folyamatot” – mondta Anna Záborská, a Keresztény Unió elnöke, miután kiemelte, hogy az Összefogás Mozgalommal együtt kezdeményezték a jogszabály módosítását.

Mózes Szabolcs (Összefogás) kiemelte, hogy a jogszabály módosítása lehetőséget ad arra, hogy az állam pontos adatokat kapjon a kisebbségekhez tartozók számáról.

„Tíz évvel ezelőtt a népszámláláson az emberek 7 százaléka nem vallotta be nemzetiségét és a mintegy 10-11 százaléka pedig a vallási hovatartozást” – figyelmeztetett Mózes a népszámlálási adatok pontosságának veszélyeire.

Az együttműködésüket megerősítve a törvénytervezet első olvasatú szavazása után közös sajtótájékoztatót tartott az OĽaNO-s Gyimesi György, Anna Záborská (KÚ) és Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke, ahol azt is elmondták, hogy megkísérlik a kettős nemzetiség lehetőségének törlését a népszámlálási ívről.

Gyimesi: csak egy nemzetiség legyen, ahogyan már 130 éve

Gyimesi György szerint az utolsó megoldatlan kérdés a kettős nemzetiség bevallásának kérdése, elismerte, hogy ezt még nem sikerült módosítaniuk. Szerinte a kettős nemzetiség lehetőségének eltörlését támogatja több nemzetiség képviselője is, említette Mózes Szabolcs mellett Forró Krisztiánt, az MKP elnökét és még néhány ruszin aktivistát. Az Összefogás ugyanis a napokban nyílt levélben kérte a kormányfőt a kettős nemzetiség lehetőségénke eltörlésére, amit több összhangos és MKP-s politikus mellett aláírt a ruszin kisebbség néhány képviselője is.

„Az egyszerű emberek is, akiket ez a kérdés érint, azt támogatják, hogy a kettős nemzetiség kérdése kiessen a népszámlálási ívről, hogy csak egy nemzetiséget lehessen bejelölni, ahogyan az már 130 éve működik” - magyarázta Gyimesi.

A mi közösségünk egy nemzetiséget akar?

Megismételte azt az álláspontját, hogy a kettős nemzetiség választása bizonytalan jogi helyzetet eredményez, mivel nincs szabályozva, hogy ki számít majd az egyes nemzetiségekhez tartozóknak. Gyimesi szerint ez a kérdés semmi mást nem szolgál, csak a Híd párt önigazolását. „A mi közösségünk egyértelműen egy nemzetiséget akar, a miénket, ez a mi közös álláspontunk, amit a nyílt levélben is elmondtunk, amit több mint 80 magyar és ruszin képviselő írt alá” – jelentette ki Gyimesi feltehetően a magyar kisebbség nevében.

Szerinte feszültséget gerjeszthetne, ha a bizottság azt mondaná, hogy az is magyar, aki elsőként a szlovák, és másodikként a magyar nemzetiséget jelöli meg, vagyis beszámít a nemzetiség arányába azokon a településeken, ahol a nemzetiség nyelve is hivatali nyelv lenne.

„Mi van, ha a kormány azt mondaná, hogy nem, mi ezt nem akarjuk, mi ezt nem ismerjük el. Ezzel csak feszültséget gerjesztenénk a társadalomban, amire ma a legkisebb szükségünk sincs” – jelentette ki Gyimesi.

Ravasz Ábel: csak a településlistát kell elfogadni

A kettős nemzetiség választásának lehetőségét támogatta több mint 70 hazai magyar és szlovák politikus, közéleti személyiség és szakértő szociológus is. A petíciót Ravasz Ábel (Híd) kezdeményezte. „Semmi előnye nem lenne annak, ha ezt a lehetőséget megszüntetnék, ez a csehországi és a magyarországi gyakorlat is, ott már 2011-ben is ezt a módszert használták, most is ezt fogják” – magyarázta Ravasz. Hangsúlyozta, hogy ez csak lehetőség, tehát aki nem akar, annak nem kell két nemzetiséget megjelölnie a népszámlálási íven, elég, ha csak a nemzetiséget érintő egyik kérdésre válaszol.

A Híd politikusa szerint ez a módszer minden kisebbségnek előnyös, és több lehetőséget ad az egyéneknek is.

„Segít azoknak, akik vegyes családokban élnek, mert nem kell az anya és az apa nemzetisége között választani. Segít a nem roma anyanyelvű romáknak, és segít azoknak is, akik szeretnék őseik nemzetcsoportját támogatni,

mint például a szlovákiai horvátok vagy németek leszármazottainak, akik itt már magas szinten asszimiláltak” – mondta a Híd szakértője.

Nem volt érdemi vita?

Gyimesi és Mózes gyakori kifogása, hogy a kettős nemzetiség kérdéséről nem folyt szakmai és társadalmi vita. Bukovszky László (Híd) kisebbségi ügyi biztos szerint azonban a kérdéseket komoly szakmai munka előzte meg, a kettős nemzetiség kérdése pedig sokszor téma volt a kisebbségi ügyi kormánybizottság ülésén, amelynek 5 magyar tagja van, például Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és az MKP elnökségi tagja, Tokár Géza, Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője, póttag pedig Orosz Örs, az Összefogás alelnöke.

