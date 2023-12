Gyimesi György belépett a Szövetségbe: „Skizofrénia vagy pipogyaság?”

A Szövetség tagja lett Gyimesi György, jelentette be ma reggel a Facebookon Forró Krisztián, a Szövetség elnöke. Pedig Gyimesi egy hete még "tiszteletet és alázatot" kért a Szövetségtől, és azt állította, nem is tárgyalt vele senki.

Fotó: Facebook/Szövetség

Belépett a Szövetségbe Gyimesi György a Szlovákia párt (korábban OĽaNO) korábbi parlamenti képviselője, aki a szeptemberi parlamenti választáson már a Szövetség listáján indult, de független jelöltként. A hírt Forró Krisztián, a Szövetség elnöke jelentette be a Facebookon.

A szűkszavú bejegyzésen túl nem nagyon lehet tudni, hogy mi győzte meg Gyimesit arról, hogy a Szövetség tagja legyen. Korábban arról lehetett hallani, hogy Gyimesi számára egy alelnöki posztot hoznak létre a pártban, viszont erről

Gyimesi lekicsinylően csak annyit mondott, hogy „egy hatáskör nélküli alelnöki posztot” kínáltak számára.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kapott-e Gyimesi ennél jobb ajánlatot. A Szövetségbe való belépéséről Gyimesi a saját Fb-oldalán a cikk írásának idején még nem tájékoztatott.

Gyimesi és a Szövetség

Gyimesi és a Szövetség viszonya a párt számára sikertelen, 4,3 százalékos eredményt hozó parlamenti választás után romlott meg.

Gyimesi kifogásolta például azt is, hogy Forró Krisztián „történelmi eredményről” beszél, miközben a Szövetség nem jutott be a törvényhozásba, gőggel vádolta a párt politikusait, arról beszélt, hogy sem önreflexióra nem képes, és jövőképe sincs.

Még egy héttel ezelőtt is a Facebookon keresztül üzengetett egymásnak Gyimesi és a Szövetség: pénteken Gyimesi azt üzente – feltehetően a Szövetség vezetésnek –, hogy „Ultimátumok helyett tiszteletet és alázatot!”. Ezzel arra utalt, hogy a Szövetség szerette volna már csütörtökön véglegesíteni a belépését a pártba, de Gyimesi akkor még nem állt kötélnek.

Forró néhány órával később válaszolt neki.

„Aki a Szövetségben akar dolgozni a közösségért, annak eddig is volt lehetősége, és ezek után is lesz. Mert együtt vagyunk erősek!” – múlt héten bejegyzésében a Szövetség elnöke.

„Skizofrénia vagy pipogyaság?”

Gyimesinek néhány hete az sem tetszett, hogy a Szövetség egyfajta hídként szeretne közvetíteni a Fico-kormány és a magyar kormány között. November 7-i bejegyzésében „Skizofrénia vagy pipogyaság?” címmel írt arról, hogy milyen nagy hiba volt a választások előtt elutasítania az együttműködést a Smerrel, ami szerinte mintegy 20 ezer szavazatába került a pártnak. Ezért tartja egyfajta skizofréniának, hogy a Szövetség most Fico és Orbán között akar közvetíteni.

„Ugyanaz a Forró, és ugyanaz a Szövetség, amely a kampány során élesen elhatárolódott Ficotól és a SMER párttal szemben” – írta akkor Gyimesi.

Szombaton megszűnnek a platformok

A Szövetség szombaton tisztújító közgyűlést tart, mert a választások után a pártvezetés bejelentette, hogy lemond. A közgyűlés azonban várhatóan a korábbi vezetők nagy részét újra megválasztja. Eddig csak az Összefogás Platform jelentette be, hogy kik lesznek a jelöltjei, náluk egy csere mindenképpen lesz:

a pártalelnök Mózes Szabolcs helyére a platform eddigi elnökét, Orosz Örsöt jelölték. Mózes várhatóan csak a Szövetség elnökségében kap helyet.

A pártelnöki posztra várhatóan újra Forró Krisztiánt jelöli az MKP Platform, ez azonban csak holnap (pénteken) este lesz biztos, akkor tartja ugyanis közgyűlését az MKP. A párt harmadik platformja, a Híd sem nevezte meg egyelőre jelöltjeit a párt vezetésébe, számukra a legmagasabb poszt, amire jelölhetnek, az a párt országos tanácsának elnöke, amit eddig Pandy Péter töltött be.

A tisztújító közgyűlésen alapszabály-módosítást is tervez a Szövetség, ezzel pedig várhatóan megszűnnek majd az alapító pártok folytatásaként létrejött platformok. Ez az alapszabály-módosítás hozza majd létre azt az alelnöki posztot is, amire várhatóan Gyimesi Györgyöt választják majd meg a küldöttek. Döntés születik majd a párt köztársaságielnök-jelöltjéről is, aki minden bizonnyal Forró Krisztián lesz.

- lpj -