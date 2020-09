Gyimesi: Úgy látom, hogy az SaS az, amely mindent megtesz azért, hogy megdöntsön még egy kormányt, rossz két nap van mögöttünk

Komoly feszültséget okozott a koalíciós pártok, a koalíciós képviselők közt az abortusztörvény módosítása, amelyet az OĽaNO egyik konzervatív képviselője Anna Záborská kezdeményezett. A koalíciós pártok liberális képviselői obstruálták a parlamenti szavazást, ezért a módosításról való szavazást kénytelenek voltak a következő parlamenti ülésre halasztani. A koalíción belüli feszültségről Gyimesi Györgyöt, az abortusztörvény módosítását tekintve az Anna Záborská táborába, vagyis a konzervatívok közé tartozó OĽaNO-s képviselőt kérdeztük.

Fotók: Barak Dávid

Mi történt a koalícióban? Az abortusztörvény módosításáról szóló szavazást az októberi ülésre halasztották a liberális képviselők obstrukciója miatt. Milyen hatása lesz ennek a koalícióra?

A koalícióban gond van, de ezt a gondot nem mi okoztuk. Úgy látom, hogy az SaS az, amelyik megtesz mindent azért, hogy megdöntsön még egy kormányt. A most kialakult problémát a pártelnökök fogják kezelni, vagyis a koalíciós tanács elé kerül.

Az problémát az abortusztörvényre benyújtott módosítási javaslat okozta, amihez Jana Bittó Cigániková több más koalíciós – Sas, Za ľudí, OĽaNO – képviselő támogatásával is benyújtott egy kompromisszumos javaslatot. A szociális jellegű javaslatokat ők is megtartották. Az miért nem volt elfogadható a koalíció számára? Miért nem sikerült közös módosító javaslatot kidolgozni a koalícióban?

Azért, mert a Cigániková köré csoportosuló képviselőknek nem volt valós oka arra, hogy ezt a törvényt bármilyen formában megszavazzák. Nekik az volt a céljuk, hogy ne szavazzunk erről a törvényről, hogy a terhes nőknek nyújtandó segítséget egyáltalán ne tárgyaljuk, erről ne is legyen szavazás. Ők azt állítják, hogy a jelenlegi helyzet, a jelenleg érvényes törvény megfelelő. Hozzáteszem, a jelenlegi módosítás nem szól az abortuszról, ez egy segítség a terhes nőknek.

Azt mondja, nem szól az abortuszról, de Anna Záborská módosítójavaslata azt is kimondja, hogy a terhes nőnek az abortusz elvégzése előtt a jelenlegi 48 óra helyett 96 órát kellene várnia akkor, amikor már minden vizsgálata megvan. Említhetem a reklámmal kapcsolatos szigorítást is, ami azt is megakadályozhatja, hogy egy klinika egyáltalán tájékoztathasson arról, hogy végeznek abortuszt is. Tehát bizonyos korlátozások mégis vannak benne. Cigánikováék pedig megőrizték volna a szociális jellegű, a gyereküket vállaló nőket támogató javaslatokat. Így is elfogadhatatlan volt a javaslatuk?

Záborská is enyhítette volna a javaslatát, például már nem ragaszkodott ahhoz, hogy két orvosi szakvéleményre legyen szükség az egészségi indokkal elvégzett abortuszhoz, a második csak választható lett volna. Enyhítettek a reklámok szabályozásán is, tehát a főbb problémákon enyhített volna maga Záborská is. Ezért nem értjük, hogy mivel volt még problémájuk.

Szerintem egyszerűen azt akarták megakadályozni, hogy ezt a módosítást bármilyen formában elfogadja a parlament.

Ők, vagyis Cigánikováék azt is szerették volna, ha a törvény engedélyezné az abortusztabletta alkalmazását az abortusz elvégzésére, mivel az szerintük kevésbé terheli meg a nők szervezetét.

Ez teljesen elfogadhatatlan a számunkra, erről nem is voltunk hajlandók tárgyalni.

Miért nem? Javasolják ezt a módszert nőgyógyász szakemberek is.

Nem tartjuk ezt a lépést egészségesnek, ezt a módszert nem tartjuk olyannak, ami ebben az országban alkalmazható lenne.

A koalícióban kialakult helyzetet hogyan fogják kezelni? Fennáll a veszélye a szakadásnak is?

Ha tovább eszkalálódik a feszültség, akkor ez is előfordulhat. De vannak a koalíciónak fontosabb céljai is, ezért én bízom benne, hogy a kedélyek lecsillapodnak, és konstruktív tárgyalással sikerül megoldani ezt a helyzetet. Azt viszont látni kell, hogy az emberi kapcsolatok is komolyan sérültek a koalícióban.

Tehát nem fog eltűnni nyomtalanul a jelenlegi válság?

Biztosan marad nyoma. Visszatérnék egy másik keddi szavazásra, a hazárdjátékokról szóló törvény módosítására. Mi ahhoz elkészítettünk egy nagyon pontos módosító javaslatot, amely lehetővé tette volna, hogy az állam pontosan tudja, hol, milyen játékautomata működik. Az SaS ezt is elszabotálta, fél órával a szavazás megkezdése előtt vétózták meg, nem is akartak erről tárgyalni. Sajnálatomra az OĽaNO frakcióvezetője is elfogadta ezt, pedig a módosítással a koalícióban alapvetően senkinek nem volt problémája rajtuk kívül, még az ellenzék is elfogadta azt. Rossz két nap van mögöttünk.

Lajos P. János