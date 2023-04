Gyorsan népszerűvé vált egy Drake és The Weeknd slágerének hangzó, de valójában mesterséges intelligenciával létrehozott dal (VIDEÓ)

Végigsöpört a közösségi médián egy mesterséges intelligenciával létrehozott dal, amely két ismert énekes, Drake és The Weeknd hangján szólal meg - írta kedden honlapján a BBC.

A Heart On My Sleeve című dal a két kanadai sztár hangján hallható szöveg szerint Selena Gomez mexikói származású amerikai énekes és színésznőről szól, aki korábban The Weeknd barátnője volt. A dal @ghostwriter nevű alkotója elárulta: egy olyan szoftverrel hozta létre a számot, amely képes a zenészek hangját utánozni.

"Ez még csak a kezdet"

- írta a dal YouTube-on megosztott videója alá.

A dal múlt pénteken kezdett terjedni az interneten: azóta a TikTokon több mint 8,5 millió, a Spotify-on pedig 254 ezer alkalommal hallgatták meg.

Bár a kommentelők egy része elképedéssel reagált, új korszak kezdetét emlegette, és úgy vélte, nem is lehet megkülönböztetni a másolatot az eredetitől, a BBC szerint azért nem tökéletes a mesterséges intelligencia műve. A felvétel kissé sercegő, nem jó minőségű, és az énekhangok is időnként elmosódottak és akadoznak.

The Weeknd és Drake eddig nem reagáltak az ügyre, bár utóbbi nemrég egy Instagram-bejegyzésben fejezte ki ellenérzéseit azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet klónozni a hangját.

A Universal Music Group lemezkiadó nemrég arra kért több streaming-szolgáltatót, köztük a Spotify és az Apple Music vállalatokat, hogy ne adjanak hozzáférést mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek, mert feltételezhető, hogy a tőlük letöltött zenéket használva tökéletesítik az énekesek hangját másoló szoftvereket.

Az új technológia gyors fejlődése egyelőre zavarba ejti a zeneipart. A Heart On My Sleeve című dal például nem vet fel szerzői jogi aggályokat, mert látszólag teljesen eredeti alkotásnak tűnik. A szerzője ráadásul világossá tette, hogy Drake és The Weeknd személy szerint nem vett részt a dal létrehozásában.

