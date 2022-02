Gyorshír: Júliustól lehetséges a kettős - szlovák-magyar - állampolgárság is, de csak 5 év ott-tartózkodás után

A parlament enyhítette a 2010-ben alaposan átalakított állampolgársági törvényt, de még mindig nem vehető fel korlátozások nélkül más állam állampolgársága, így a magyaré sem. Illetve fel lehet venni, de akkor veszik a szlovák. Öt év külföldi tartózkodással szükséges ahhoz, hogy „büntetés nélkül” fel lehessen venni a másik állam állampolgárságát.

Fotó: TASR

Nem tért vissza a parlament az állampolgárság 2010-es szabályozásához, vagyis továbbra sem lehet feltétel nélkül egy másik állam állampolgára, aki a szlovákot is meg akarja tartani. A most elfogadott módosítás azonban lehetővé teszi, hogy 5 év külföldi tartózkodás esetén szlovák állampolgárok más ország állampolgárai is lehetnek.

2010-ben, a Fico-kormány idején a parlament egyik utolsó döntésével megszüntette a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában. Az volt a válasz arra, hogy az Orbán-kormány lehetővé tette, hogy a magyar felmenőkkel rendelkező szlovák állampolgárok minden egyéb feltétel nélkül felvegyék a magyar állampolgárságot. Azóta több ezer ember veszítette el szlovák állampolgárságát. A törvény szigorát 12 év után sikerült kicsit enyhíteni.

A hírt bővítjük.

-lpj-