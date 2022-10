GYORSHÍR: Újabb történelmi mélypontot ért el a forint!

A reggeli nyitáskor az eurót 423,11 forinton jegyezték, tíz óra körül viszont újabb történelmi mélypontot ért el a magyar fizetőeszköz.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A 425 forintot is meghaladta az euró árfolyama hétfőn: tíz óra körül 425,61 forintba került egy euró, és volt olyan pillanat is mikor 426,326 is elérte, és ez később sem javult sokat, fél egykor még mindig 425 forint fölött járt az ára - írja a Telex.hu.

A frank jegyzése 438,17 forintról 439,53 forintra erősödött, a dollár pedig 432,33 forintról 434,80 forintra drágult.

A frank eddigi csúcsát 444,96 forinton, a dollár pedig 437,43 forinton a múlt héten csütörtökön érte el.

Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten még azt mondta a Kormányinfón, mikor a forint elértéktelenedéséről kérdezték, hogy:

"gazdasági okai nincsenek a forint gyengülésének".



(Telex.hu,MTI)