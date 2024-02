"Győzni fogunk" - jelentette ki Zelenszkij a háború 2. évfordulóján tartott megemlékezésen (FOTÓK)

- mondta Zelenszkij egy kijevi szabadtéri rendezvényen.

- jelentette ki Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy a háborúnak „a mi feltételeink szerint”, „igazságos” békével kell befejeződnie.

Beszéde során ott volt mellette Kanada, Olaszország és Belgium miniszterelnöke, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki azért érkezett Kijevbe, hogy megemlékezzen az ukrajnai orosz invázió kezdete óta eltelt két évről.

Together, we are stronger than any geopolitics. People’s unity can accomplish more than any dictator. And courage, ordinary people's courage, can turn the pages of history that appeared to never end.



