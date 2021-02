Gyűjtésbe kezdett a csiliznyáradi önkormányzat és a helyi Vöröskereszt, lélegeztetőgépet akarnak vásárolni a dunaszerdahelyi kórháznak

„Nem aggódni, tenni kell” – ezzel a mottóval szólítja meg a tenni és segíteni akarókat a csiliznyáradi önkormányzat és a Szlovák Vöröskereszt csiliznyáradi helyi szervezete, amely gyűjtést kezdeményezett, hogy lélegeztető berendezést vásároljanak a dunaszerdahelyi kórház Covid-osztályának.

A csiliznyáradi önkormányzat kéri a vállalkozókat, a szervezeteket és a magánszemélyeket, hogy lehetőségeik szerint csatlakozzanak a gyűjtéshez. „Ebben a nehéz helyzetben mindenki számára különösen fontosak a gyógyító eszközök, hisz nem tudjuk, mikor és melyikünknek lesz szüksége rá a gyógyulásban, sőt az életünk megmentésében” – áll a kezdeményezés felhívásában.

Csiliznyárad polgármestere, Lukács József megkeresésünkre elmondta, a kezdeményezéssel az a céljuk, hogy a kórházba került betegeken segítsenek. „Itt helyben csak védőmaszkok osztásával, bevásárlással, illetve a tesztelések megszervezésével tudunk segíteni, de ahol a legnagyobb szükség van a segítségre, az a kórház” – hangsúlyozta. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot egy helyi doktornővel, aki a dunaszerdahelyi kórház Covid-osztályán dolgozik, és érdeklődtek nála, hogy mivel tudnának a leginkább segíteni.

„Egyeztettünk a főorvos úrral, valamint az igazgatónővel, és szóba került, hogy a kórháznak jelenleg lélegeztetőgépre van a legnagyobb szüksége. Egy olyan berendezésről van szó, amely úgymond rásegít a légzésre, illetve az oxigén vérbe juttatására. Az ára hatezer euró körül mozog. Úgy gondoltam, hogy ez nem egy akkora összeg, amelyet szervezetek, vállalkozások összefogásával ne tudnánk összegyűjteni” – folytatta.

A község képviselői is beleegyeztek, hogy a falu nevében induljon el a gyűjtés, valamint a helyi Vöröskereszt is csatlakozott, így nyitottak egy transzparens számlát. Közös erővel igyekeznek minél több embert megszólítani, szórólapokat nyomtattak, értesítették a vállalkozókat. Az indítóösszeg ezer euró, aminek fele a község, másik fele pedig a polgármester részéről érkezett, azóta pedig egyre többen csatlakoztak, akár kisebb összegekkel is.

„A kórház szívesen fogadta a felajánlást, örülnek a kezdeményezésnek és drukkolnak, hogy sikerüljön. Az elsődleges célunk, hogy mielőbb elérjük a hatezer eurót, de ha ezt átlépjük, a fennmaradó összegen védőfelszereléseket fogunk biztosítani a kórháznak. Sajnálatos módon egyre rosszabb a helyzet, időst és fiatalt egyaránt veszélyeztet a fertőzés, minden korosztálynak szüksége van a segítségre. Úgy gondolom, hogy a részünkről ez lehet a leggyorsabb segítség a kórház felé. A jó szándék megvan az emberekben, bízom benne, hogy sikerülni fog” – zárta a polgármester.

A hozzájárulásokat az alábbi transzparens számlaszámra várják: SK15 0900 0000 0051 7730 4117.



(fl)