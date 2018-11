Gyülekeznek a fellegek az ollétejedi Dron felett

Birtokunkba került a járási hivatal által kezdeményezett októberi munkaértekezlet ülésének jegyzőkönyve, illetve az a jelentés, melyet a nyitrai labor nyújtott be a nyáron és ősszel folytatott méréseiről. Az ebben lévő adatok arra utalnak, hogy a júliusban, augusztusban és szeptemberben végzett egyszeri méréseik alapján 10 konkrét helyszínből épp a Dron vállalat két objektuma közvetlen közelében vett levegőminta tartalmazta a legtöbb idegen eredetű anyagot. A helyzet éppen amellett az S05-ös jelzésű raktár mellett volt a legsúlyosabb, ahol a gumifeldolgozó egyik melléktermékének a tárolása zajlott. A mintavételi helyek közt volt két pont az ollétejedi lakott területen is, ezek közül a helyi kultúrháznál mért összesített érték volt a harmadik legrosszabb.

A labor megállapítása, hogy az anyagok, melyek jelenlétét bizonyították, hőbontási folyamat eredményeként keletkezhettek, és ilyen műveletek zajlanak a gumifeldolgozóban is. „A 2017 novemberétől zajló hosszú távú megfigyelések rámutattak, hogy nagyüzemi termeléssel összefüggő masszív folyamatról van szó, nem pedig egyén vagy kisebb csoport által folytatott cselekményről” – szögezték le, emiatt tulajdonképpen kizárható, hogy esetleg kerti szemétégetésből származnak a mérgező gázok. A labor jelentésének végén egyértelműen megállapítják, hogy a szennyezés forrása a Dron Industries.

Október végén tehát lejárt a gumifeldolgozó új reaktoraira vonatkozó próbaüzem, és Morvay György elmondta, hivataluk hétfőn vette át a postától azt a kérvényt, melyet a Dron Industries nyújtott be arra vonatkozóan, hogy 18 hónappal hosszabbítsák meg a próbaüzem hatályát. „A mérésekkel, amelyeket a vállalattól kértünk a próbaüzem kezdetén, illetve az azok alapján benyújtott dokumentumok szerint nem teljesítik a törvény által megszabott szigorúbb feltételeket, így már

most kijelenthetem, hogy a hivatal nem ért egyet a végleges használatba vételi engedély kiadásával, az erről szóló nyilatkozatot pedig most küldjük el a városi hivatalnak” – magyarázta Morvay.

Sebők Pál (Achív felvétel - Cséfalvay Á. András)

A döntés megszületését megerősítette Sebők Pál független városi képviselő is, akit az önkormányzat jelölt ki a célból, hogy a lakosokat képviselje a tejedi bűz ügyében folytatott eljárás során. „Lejárt az időpont, amíg a vállalatnak be kellett mutatnia, hogy a hivatalos szervek feltételeit betartják. Most viszont már tudjuk, hogy a gumifeldolgozó nem teljesítette a feltételeket, emiatt a két új reaktort nem lehet működtetni” – szögezte le, majd bemutatta a járási hivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője által aláírt levelet, mely szerint a hivatal nem támogatja a reaktorok működési engedélyének kiadását.

Még a múlt héten beszéltünk Hájos Zoltán (MKP) polgármesterrel ez ügyben, amikor is azt mondta, amit már korábban is, hogy mindenekelőtt a járási hivatal környezetvédelmi főosztályának kell állást foglalnia, és amennyiben a szakhatósági vélemény pozitív, a városházához tartozó közös építésügyi hivatalnak azt nem áll módjában szakmailag felülbírálni. Az építésügyi hivatal adja ki ugyanis a végső engedélyt. „Ugyanakkor mivel már tudjuk, milyen mérések születtek, ezek tudatában fogunk lépni” – fogalmazott.

Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, hogy ez az eljárás érinti a Dron vállalat három eddigi reaktorát is, melyekre tíz évvel ezelőtt adták ki a szükséges engedélyt, Morvay György viszont ezt cáfolta. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem is érintheti a jövőben. Precedens értékűnek nevezte ugyanis a hivatal szakvéleményét a szintén Dunaszerdahelyen élő Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár.

A helyi lakosok aláírásgyűjtési akciója 2017 nyarán

„Szlovákiában a környezetvédelmi szabályrendszerek alapján cégek ellen eljárni elég nehéz. Most viszont azt látjuk, hogy lassan, de haladunk afelé, hogy akik nem veszik elég komolyan a környezetvédelmet, azokat is rákényszerítsük arra, hogy betartsák a szabályokat” – húzta alá, majd kérdésünkre megjegyezte, hogy menni kell tovább, mivel felmerül, hogy ha az új reaktorok nem teljesítik a törvény szigorúbb feltételeit, akkor vajon teljesítik-e azokat a régiek.

Hasonló véleményen van Solymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter is, aki elárulta, hogy hivatalos úton még nem értesült a járási hivatal szakvéleményéről. „Tavasszal egyeztettük a hivatallal a feltételeket, amelyeket a vállalatnak teljesítenie kell, és amíg nem teljesíti, addig nem adható ki végleges engedély a működésre. Amennyiben viszont valóban nem teljesítik a feltételeket az új reaktorok, le fogjuk ellenőriztetni a környezetvédelmi hatósággal azokat a reaktorokat is, amelyekre régebbi engedélyük van, és annak függvényében fogunk lépni, hogy mit állapítunk meg” – hangsúlyozta a miniszter.

Hájos Zoltán véleménye szerint abban az esetben, ha a vállalat jogkövető magatartást követ, a kérelmükben szereplő reaktorai nem működhetnek november 1-től. „Ebben a kérdésben azt szeretnénk, hogy a dunaszerdahelyi lakosok és különösen az ollétejediek panasza alapján ezt a helyzetet még érzékenyebben vizsgáljuk meg, mint eddig” – jelentette ki.

Kerestük telefonon pénteken és hétfőn is Farkas Lászlót, a Dron ügyvezetőjét, de nem tudtuk elérni, sms-ünkre sem válaszolt.

Rigó Konrád felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az ügyben városi, járási, kerületi és minisztériumi szinten is "egyet kell akarni, és ugyanabba az irányba kell tartani".

Ollé Mónika tejedi lakos, aki szintén az ott élőket képviseli az ügyben, elmondta, hogy novemberben sem szűnt meg a gázszag a városrészben, emiatt pedig már a rendőrséget is értesítették. Fejleményről azonban egyelőre nem tud az ügyben.

(SzT)