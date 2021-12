„Ha állampolgárként nem is jártak sikerrel, szülőként még boldogulhatnak“ – Čaputová javítana a szülők büntetésének letöltési feltételein

Zuzana Čaputová elnök asszony szorgalmazza, hogy azoknak a bűncselekményt elkövető szülőknek, akiknek kiskorú gyermekeik vannak, javítsanak a büntetésük letöltési feltételein. Első lépésként, úgy véli, nagyobb mértékben kellene alkalmazni az alternatív büntetési lehetőségeket. Az elnök asszony pénteken Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel, Mária Patakyovával, az emberi jogok biztosával, valamint Róbert Mudrončekkel, a Büntetés-végrehajtási Őrök Testületének generális igazgatójával tárgyalt erről a kérdésről. Erről a TASR-t Martin Strižinec az elnök szóvivője tájékoztatta.

Zuzana Čaputová (TASR)

Az elnök asszony több kegyelmi kérelem alapján kezdeményezte a találkozót. „A legtöbb kegyelmi kérés oka, amit az anyáktól kapok, a gyermekeikkel való kapcsolatuk miatt van. Nem tudnak gondoskodni róluk, és félnek az érzelmi kötelék megszakadásától, különösen, ha a gyerekek még nagyon kicsik. Sajnos az alternatív büntetések elégtelen alkalmazása, valamint a büntetés-végrehajtási intézményeink helyzete azt bizonyítja, hogy ezek a félelmek jogosak."

Amint azt kifejtette, a szlovákiai rendszer jelentős hiányosságokat mutat a nemzetközi emberi jogi normák tekintetében. Az alternatív büntetés alkalmazása kapcsán beszél például a kiskorúak szüleinek, különösen az anyáknak a házi őrizetéről. Azokban az esetekben, amikor nincs lehetőség alternatív büntetés kiszabására, egy speciális büntetés-végrehajtási intézmény segítene a három év alatti kisgyermekes anyák számára. Az elnök asszony arról is beszélt, hogy a gyerekek gyakrabban láthassák börtönben lévő szüleiket.

„Örülök, hogy az igazságügyi miniszter megígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy változások következzenek be ezen a területen. Azzal, hogy minden gyermek számára megteremtjük az egészséges személyiségfejlődés feltételeit, az elítélteket is segítjük” – szögezte le az elnök asszony, hozzátéve, hogy ha ezek az emberek állampolgárként nem jártak sikerrel, szülőként akkor is boldogulhatnak.

