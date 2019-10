"Ha beigazolódik a gyanú, Glváčnak kell lépnie" – reagáltak a képviselők Mucuska botrányára

„Természetesen megvan az egészről a személyes véleményem, de nem fogok idő előtt állást foglalni”

– jelentette ki Tomáš, hozzátéve: a párt vezetése rövidesen találkozik Glváč-csal, hogy tisztázzák az ügyet. Pontos dátumot nem tudott mondani.

A Smer-SD képviselője szerint az ellenzéki kezdeményezés nem más, mint a „szokásos ellenzéki színjáték”. „Tragikomikus, hogy az ülést Sulík és Matovič urak hívják össze, akik többször is személyesen találkoztak Marian Kočnerrel, és érzékeny témákat vitattak meg vele” – fűzte hozzá.

Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője még nem tudta megmondani, hogy egy rendkívüli ülés összehívása esetén támogatnák-e Glváčot. Hozzátette: ha az ellenzék leadja a szükséges számú szavazatot, és a parlament elnöke összehívja az ülést, a frakción belül megvitatják a további lépéseket.

Érsek Árpád közlekedési miniszter és a Híd elnökségi tagja úgy véli, ha beigazolódik a gyanú, Glváčnak kell lépnie.

„Ez az ő személyes döntése kell legyen, amellyel természetesen a Smernek is azonosulnia kell” – fejtette ki Érsek.

Anton Hrnko, az SNS alelnöke az üggyel kapcsolatban felidézte Andrej Danko házelnök szavait, miszerint mindig az adott párt felel a saját jelöltjeiért. Karol Farkašovský (SNS) parlamenti képviselő úgy véli, nem lenne helyénvaló valakit pusztán a médiában megjelent, bizonytalan információk miatt leváltani. Hozzátette: egy rendkívüli ülés összehívása esetén a frakción belül fognak egyeztetni arról, hogyan fognak szavazni az SNS képviselői.

Igor Matovič és Richard Sulík, az OĽaNO és az SaS elnöke csütörtökön jelentették be, hogy kezdeményezni fogják egy rendkívüli ülés összehívását Glváč leváltása végett. A kezdeményezés okaként a Marian Kočner vállalkozóval folytatott kommunikációt jelölték meg. Matovič kijelentette: a parlament alelnöke hazudott, amikor azt állította, hogy 2012 óta nem találkozott a vállalkozóval. Állítása szerint Glváčnak több ügyről is tudomása volt, például arról is, hogy Kočner a saját emberét jelölte a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatóhelyettesi posztjára.

Glváč elutasította a vádakat, és feljelentést tett. Azt állítja, hogy az OĽaNO elnöke bűncselekményt követ el azzal, hogy közzéteszi az állítólagos kommunikációt.

Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő azt ígérte, a párton belül megvitatják az ügyet. „Ha komoly dologról van szó, a következmények is komolyak lesznek. Ha viszont bebizonyosodik, hogy nem annyira komoly az ügy, nem lesznek komoly következményei” – fűzte hozzá.

Glváč több üzenetet is válthatott Marian Kočner csalijával, Alena Zsuzsovával, ami alapján megkapta a nem túl hízelgő "Mucuska" becenevet is.



(TASR/para)