Ha Bugár tudta volna, hogy eddig fajulnak a dolgok, a Híd nem lép koalícióra a Smerrel

Arról is beszélt a pártvezető, hogy a jövő évi parlamenti választások után semmiképp sem szeretne együttműködni Štefan Harabin pártjával.

Bugár nem tudna együtt dolgozni egy olyan párttal, amely megsérti az alapvető emberi jogokat és a demokrácia alapelveit. Richard Sulík, a SaS elnöke úgy véli, hogy Harabin az új pártjával még megkeverheti a kártyákat. Példaként Bugár azon kijelentéseit idézte, amik a legutóbbi parlamenti választások előtt hangzottak el, amikor Bugár a karakterről beszélt, s egy Smer nélküli kormányról.



A tévéműsorban szót ejtettek a Monika Jankovská és Marian Kočner közötti üzenetváltásokról is. Kočnert a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsítják. Bugár szerint Jankovská bíró sem lehetett volna. Ehhez azt is hozzátette, hogy Gál Gábor igazságügyi miniszter tájékoztatni fogja őt a további lépésekről. Megjegyezte azt is, hogy a Bírói Tanács, a miniszter vagy az ombudsman csak a bizonyítékok alapján dönthet. Rámutatott arra is, hogy senki sem tudja biztosan, hogy a nyilvánosságra került üzenetek valóban-e a nyomozati iratokból származnak-e.



Sulík gyenge alibista reakciónak tartja Bugár ezzel kapcsolatos véleményét. Szerinte Gálnak mindent meg kellett volna tenni annak érdekében, hogy Jankovská ne viselhesse a bírói talárt.

"Bíróság elé kellene állnia. Nagyon gyorsan"

- jelentette ki a SaS elnöke, s arra is rámutatott, hogy Jankovská ténykedése már a múltban is problémás volt. Bugár erre úgy reagált, hogy Jankovská Lucie Žitňanská volt igazságügyi miniszternek köszönhetően nem kapott nagyobb mozgásteret. Arra a kérdésre, hogy volt-e oka Žitňanskának arra, hogy ne támogassa Jankovské jelölését a Bírói Tanácsba, Bugár azt válaszolta, erre a kérdésre csak a volt miniszterasszony tudna válaszolni.



Sulík és Bugár a pártjaikon belül kialakult helyzetről is szót ejtettek. Sulík azt gondolja, hogy még a választások előtt rendet kell tenni a SaS-ban. - mondta azzal kapcsolatban, hogy Natália Blahovát, a SaS frakcióvezetőjét kizárták a pártból.

Arról, hogy Václav Mika volt tévéigazgató mégsem szerepel a választási listájukon azt mondta, hogy erről a SaS Demokratikus Mag platformjának tagjai tehetnek.

Sulík csalódott Jozef Rajtárban is, mert a múltban nagyon jó véleménnyel volt róla.



Bugár a Hídban történtekről annyit mondott, hogy bizonyos változások voltak a pártban. Rámutatott arra is, hogy Sólymos László környezetvédelmi miniszter nem lépett ki a Hídból, csak az elnökségből távozott. Cséfalvay Katalinnal és Martin Fedorral kapcsolatban pedig rámutatott arra, hogy ők ketten sosem voltak tagjai a Hídnak.



TASR/para