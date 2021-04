Ha fiatal vagy és miniszter, neked a Pfizer jár!

A szlovák oltási stratégia alapján lényegében csupán a kor számít, mikor arról van szó, mi melyik vakcinára jogosult. Aztán vannak kivételek: például ha az illető kormánytag, akkor a kor nem számít, és a kedvezőbb hírekkel körüllengett Pfizer-vakcinát kapja.

Jaroslav Naď (Fotó: TASR)

A 40 éves honvédelmi miniszter, Jaroslav Naď (OĽaNO) a Markíza Na telo című műsorában ismerte el, hogy ő a Pfizer vakcináját kapta néhány hete. A kormánytagoknak ugyanis ez jár.

Amikor a tavalyi év végén megérkezett az első adag vakcina, több politikust is beoltottak vele, hogy ezáltal is kampányoljanak az oltások mellett. Akkor viszont még más nem állt rendelkezésre, mint a Pfizer. Így lett beoltva például Grendel Gábor és Juraj Šeliga parlamenti alelnök, valamint Marek Krajčí, Natália Milanová, Mária Kolíková, Milan Krajniakom, Ján Budaj, Branislav Gröhling és Andrej Doležal.

A honvédelmi minisztérium szóvivője, Martina Kovaľ Kakaščíková a Markíza ezzel kapcsolatos kérdésére úgy reagált, hogy Naď ezt nem intézte el magának, és nem is volt számára adott a lehetőség a választásra. Ez azonban nem igaz, mert az utóbbi időben épphogy kor szerint sorakozhattak be ők is, amit megerősített Jana Bittó Cigániková (SaS) is.

Ennek kapcsán persze felmerül, hogy miért kell ismét azon lamentálnunk, hogy vannak az egyenlők és az egyenlőbbek, illetve az is, hogy az állam képviselői miért nem vesznek részt ilyen módon is az AstraZeneca vakcinájának propagálásában, amelytől a vele kapcsolatban felmerült kételyek miatt többen tartanak, miközben a kormány fennen hangoztatja, hogy minden oké vele.

Naďot a rózsahegyi központi katonai kórházban oltották be, amelyet a pozsonyi Szent Mihály kórházzal együtt a közjogi méltóságok oltására jelöltek ki. A kórház szóvivője, Petra Dišková közölte, hogy a miniszternek nem volt semmiféle kérése a vakcinával kapcsolatban, a kórház pedig aszerint járt el, ami jóvá van hagyva.

Az egészségügyi minisztérium nem válaszolt az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy miért a tavaly elfogadott stratégia szerint járnak el, mikor már több vakcina is rendelkezésre áll.

A kormányból még nem mindenki kapta meg az oltást, sőt, azt lehet mondani, hogy a pártok vezető képviselői egyelőre kimaradtak, de többen nyilván azért, mert átestek a Covid-19-en. Nem volt még beoltva Eduard Heger kormányfő, Igor Matovič pénzügyminiszter, Veronika Remišová kormányalelnök és Richard Sulík gazdasági miniszter sem.

Heger nem válaszolt egyértelműen a kérdésre, hogy beoltatná-e magát az AstraZenecával, Matovič és Remišová viszont igen, és abban sem látna problémát, ha másokhoz hasonlóan standard módon kellene bejelentkeznie. Egyikük sincs 60, ilyen módon mindegyikük AstraZenecát kapna. Sulík ezt kiegészítette azzal, hogy ő megvárná, mint az idősek legnagyobb részét már beoltották, aztán maga jelentkezne be, vakcinát nem kíván választani.

