Ha Gašparral egy picit keményebbek a zsaruk, nem ússza meg oly könnyen a megvesztegetési gyanút

Mint arról korábban már beszámoltunk, Pavol Gašpar, a volt rendőrkapitány, Tibor Gašpar fia, igazságügyi államtitkár és a SIS igazgatói posztjára jelölt smeres politikus neve is felmerült egy vallomás során, mely arról szólt, hogy részt vett egy 60 ezer eurós megvesztegetésben 2015-ben.

Pavol Gašpar (Fotó: TASR)

Az esetről még 2021 májusában vallott Bernard Slobodník, a NAKA pénzügyi egységének korábbi vezetője. Akkoriban Tibor Gašpar fia még nem volt ismert a nyilvánosság számára. A SME szerint Slobodník azt mondta, hogy Pavol Gašpar, valamint Marián Zetocha, a NAKA magas rangú tisztviselője 60 ezer euró kenőpénzt adott neki azért cserébe, hogy Pavol Konkoľ vállalkozó ne kerüljön vizsgálati fogságba. Slobodníkot a rendőrség később is kérdezte erről az ügyről, majd elmentek Konkoľ után is, aki pedig elismerte, hogy egykor 1,2 millió eurót fizetett egy meg nem nevezett figurának azért, hogy garantálja a büntetlenségét. Említett valamilyen dokumentumot is, amit ez a bizonyos figura széttépett előtte, alátámasztva, hogy nem kerül vizsgálati fogságba.

A megvesztegetési ügyet viszont nem oldották tovább, a rendőrség úgy ítélte meg, hogy elévült. Abból következtettek erre, hogy megvesztegetés, illetve közvetett korrupció gyanúja merült vel, mely kapcsán az elévülési idő 5 év. A 2015-ben elkövetett bűntény pedig 2021-re, mire nyomozás indulhatott volna az ügyben, eszerint már elévült.

A SME információi szerint viszont az esetet úgy is kvalifikálhatták volna, mint megvesztegetést, köztisztviselői hatalommal való visszaélésre való felbujtással, ez esetben pedig már tízéves az elévülési idő. A megvesztegetési ügyben így minimálisan Zetocha ellen még mindig folyhatna eljárás. Gašpar esetében nem biztos, hogy megállná a helyét ez a gyanú, mivel már nem volt akkoriban rendőr (2013 szeptemberében távozott a testülettől). Ilyen minősítés esetben Zetocha gyanúsított lenne, az enyhébb kvalifikációból kifolyólag viszont Gašpart még csak ki sem hallgatták.

A SME büntetőjogi szakértőket kérdezett meg az ügyben, akik elárulták, hogy a nyomozások elején a vizsgálótisztek időnként nem megfelelően kvalifikálják a bűnügyeket, a minősítés azonban a nyomozás során, sőt, még a bíróságon is változhat. A 2015-ös eset kapcsán viszont a kvalifikáció kulcsfontosságú volt, ugyanis ennek eredménye, hogy elévült.

A SME érdeklődött az Országos Rendőrkapitányságnál, hogy ellenőrizte-e valaki az eljárást ebben az ügyben, illetve hogy továbbra is kitartanak-e a korábbi minősítés mellett, de nem válaszoltak.

Marián Zetocha jelenleg a Tisztítótűz (Očistec) fedőnevű ügy 13 vádlottja között szerepel, 2020-ban tartóztatták le. Zetocha esetében a vádirat nem említ megvesztegetést a Konkoľ-féle üggyel kapcsolatban, ugyanakkor így is magas büntetés várhat rá, mivel bűnszervezeti ténykedéssel, hatalommal való visszaéléssel és kenőpénz elfogadásával vádolják.

(SME)