Ha hiszitek, ha nem, New Yorkot ostromolják az orosz megszállók…

A kelet-ukrajnai New York-ot, az oroszok 9 éve próbálják bevenni. Ez egyelőre nem sikerült, de a donbaszi New York veszélyesen közel van az orosz támadások alatt lassan megroppanó Bahmuthoz.

Egyébként egyáltalán nem vicc a kelet-ukrajnai New York létezése, hiszen 10 ezres lélekszámú városkáról van szó a Donbaszban. New York (a donbaszi) nagyjából félúton fekszik Bakhmut (2016-ig Artyemivszk) és Donyeck városa között. Elég ránézni a front jelenlegi állását jelző térképekre, hogy egyértelmű legyen, a kisváros most szinte pontosan a frontvonalon fekszik és állandó orosz nyomás alatt áll, hiszen megszerzésével némileg ki lehetne egyenesíteni a frontvonalat Bakhmut és Avigyijivka között – írja a hvg.hu.

A kelet-ukrajnai New York elnevezése a messzi múltba nyúlik vissza. Amikor elkeresztelték, még kevesebb mint félmillió ember élt a mai amerikai megapolisz területén, a Central Park, az Egyesült Államok első közparkja még nem is létezett és az amerikai polgárháború is csak másfél évtizeddel később tört ki. A település először 1846-ban került fel a térképre, az 1859-es népszámlálás idején 13 háztartásban 45 férfi és 40 nő élt a cári birodalom uralma eső Novorosszija területén fekvő New Yorkban.

