Ha ilyen jelszót használ, sürgősen változtassa meg, mert nagy bajban lehet!

Több országban, köztük Magyarországon is az “123456” lett a legnépszerűbb jelszó, ami továbbra is azt jelzi, hogy nem fordítunk elég figyelmet az internetes fiókjaink védelmére.

Fotó: TASR - illusztráció

A kutatáshoz a 2022-ben kiszivárgott 56 millió jelszót vizsgálták meg, amelyben többségben voltak a könnyen kitalálható kódok – írja a hvg. Ezek gyakran a billentyűzet egymás mellett lévő gombjait, városok és állatok neveit, és csúnya szavakat tartalmaztak. A kiszivárgott jelszavaknak mindössze 1 százaléka tartalmazott az ajánlásnak megfelelően kis- és nagybetűt, valamint számokat és más szimbólumokat is.

A kiberbiztonsági szakértők továbbra is azt javasolják, használjunk nehezen kitalálható szavakat, amikbe számokat, kis- és nagybetűket, valamint különleges karaktereket is csempészünk. Emellett azt is fontosnak tartják, hogy a jelszó egyedi legyen (minden fiókhoz tartozzon más), legalább 12 karakter hosszú legyen, és kerüljék benne a személyes adatok (születési dátumok, becenevek) használatát. Továbbá ahol csak lehetőség van rá, érdemes élni a kétfaktoros hitelesítés lehetőségével.



(via24.hu)