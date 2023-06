Ha kerékpár, akkor Capriolo – Nyárasd után már Dunaszerdahelyen is elérhető a népszerű biciklimárka

A Capriolo márkanév bizonyára nem ismeretlen a kerékpározás szerelmeseinek körében. Nem meglepő, hogy a cég számos elégedett üzleti partnerrel és forgalmazóval rendelkezik Európa-szerte, ezt pedig mindenekelőtt a minőségi kerékpárjaiknak köszönhetik. A márka kizárólagos szlovákiai forgalmazója a Bike Expert by Capriolo, amelynek Nyárasdon és Dunaszerdahelyen is működik szaküzlete.

A nyárasdi bolt 2020-ban nyílt meg, azóta pedig folyamatosan bővült a partnereik száma. Két évvel később az üzlet új helyre költözött, és ebben az évben nyílt meg a dunaszerdahelyi szakkereskedés is. Azóta számos új partnerre tettek szert, a kiskereskedés mellett pedig sikerült a nagykereskedést is elindíaniuk - ebben nagy szerepet játszott a bőséges kínálattal és termékinformációval rendelkező e-shop is. A Bike Expert by Capriolo üzletvezetőjével, Nagy Gáborral a kezdetekről, a márkáról és a kerékpározás nyújtotta előnyökről beszélgettünk.

A Capriolo név kissé olaszosan cseng, valójában viszont egy Európa-szerte elismert szerbiai kerékpármárkáról van szó, amelynek mostanra kizárólagos szlovákiai forgalmazója a Bike Expert by Capriolo nyárasdi és dunaszerdahelyi üzletével, valamint a webshopjával. Miként kerültek kapcsolatba a márkatulajdonossal?

Az üzleti folyamat valójában egy baráti kapcsolaton alapszik. A vadászat volt az, ami összehozott bennünket a márkatulajdonossal, Brindza Lajossal, aki a ’90-es évek közepén alapította meg a Capriolo kerékpármárkát Szerbiában. Volt egy időszak, amikor a kerékpár hiánycikknek számított a piacon, és ezen felbuzdulva kezdte bővíteni a cégét. 2020 környékén elértek egy olyan szintre, hogy már nagyjából 400 kerékpárt gyártottak naponta. Ekkor jöttünk a képbe mi, és kezdetét vette a mai napig is tartó együttműködésünk.

Tehát akkor nincs is köze Olaszországhoz a Capriolo kerékpároknak?

Ez nem teljesen így van. A márkatulajdonos, Brindza Lajos a vajdasági, topolyai vadászszervezet elnöke, amelynek a szimbóluma az őzbak, ami latin fordításban Capreolus capreolus, innen ered a márkanév. Minden a vadászathoz, valamint az említett térséghez vezethető vissza. Ugyanakkor a capriolo olaszul őzbakot jelent, a kerékpárok dizájnján pedig olasz tervezők is dolgoztak - ezen felbuzdulva jött az olasz hangzású márkanév. A kerékpárokat viszont Szerbiában gyártják, minőségi elemekkel, Shimano komponensekkel és Csehországban gyártott gumiabroncsokkal ellátva.

A szlovákiai márkaboltot 2020-ban nyitották meg, a koronavírus-járvány kellős közepén. Ez előnyt vagy inkább hátrányt jelentett?

A koronavírus-járvány időszakában keresettek voltak a kerékpárok, így az ember elsőre azt gondolhatná, hogy könnyű kezdet volt, a valóságban viszont hiány volt a biciklikből. Amit legyártottak, azt gyorsan elkapkodták, emellett pedig sok volt a félkész termék, mert hiányoztak bizonyos komponensek.

2020-ban járunk, ekkor a nyárasdi boltjuk már működött, valamint elindították a webshopot is.

Igen, kezdetben egy kollégánk vitte a boltot és a szervizt is, majd folyamatosan erősödtünk, bővültünk, teret nyertünk a piacon.

A célunk az volt, hogy kizárólagos szlovákiai Capriolo-forgalmazóként a kiskereskedés mellett elindítsuk a nagykereskedést is, és folyamatosan elkezdtük a partnereink számát bővíteni, kiemelt figyelmet fordítva az e-shopra, ahol minden fontos információ megtalálható az egyes termékekről, azok műszaki adatairól, mintha csak az üzletben tájékozódnánk.

A 2022-es év pedig egy újabb mérföldkő volt a cég életében.

A tavalyi év abból a szempontból bizonyult nehéznek, hogy a korábbi hiányon felbuzdulva mindenütt elkezdtek nagy mennyiségű kerékpárt gyártani, ez pedig azt eredményezte, hogy nemcsak országszerte, hanem világszerte is többlet volt a biciklikből. Mi ekkor elhatároztuk, hogy szeretnénk még nagyobb teret nyerni a piacon. A nyárasdi boltot áthelyeztük egy helyi vegyeskereskedés épületébe, és megnyitottuk Dunaszerdahelyen a szakboltot, itt próbáltuk az emberekkel megismertetni a márkát.

A hétvégén megrendezésre kerülő Tour de Kukkonia 2023 egy remek alkalom erre, ugyanis az esemény egyik fő támogatója a Bike Expert by Capriolo. Akár a helyszínen is megvásárolhatjuk a kerékpárt, amivel nekivághatunk a túrának?

Sőt, a vásárlás előtt ki is próbálhatják a bicikliket, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Köztudott, hogy a sportolásra nem kell feltétlenül sok pénzt költeni, és ez a kerékpározásra is igaz.

Bár igénytől, versenyszinttől függően természetesen drágább kerékpárok is szerepelnek a kínálatban, a Capriolo biciklikhez baráti áron is hozzájuthat, és mindemellett is garantált a kifogástalan minőség. A kerékpárok speciális kialakításukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki remekül érezze magát az eseményen és egyedi élményekre tegyenek szert.

És ugyanez érvényes az üzletekben is? Lehetőség van a kerékpárok kipróbálására és a szakszerű tanácsadásra?

Természetesen igen, szívesen állunk a vásárlók rendelkezésére. Fontos, hogy ki is próbálhassák a biciklit, hiszen így tudják csak igazán eldönteni, hogy melyik a számukra legideálisabb méret és típus. Szaküzleteinkben mindent megtalálható, amire a kerékpárokkal kapcsolatban szükség lehet, legyen szó akár alkatrészekről, szervizről, vagy épp szakmai tanácsról, sőt, elektromos kerékpárok javításával is foglalkozunk.

Nem ritka, hogy az emberek úgy tekintenek a kerékpárra, mint egy eszközre, amivel eljuthatunk mondjuk boltba vagy épp a munkahelyre. Ennél azonban sokkal többről van szó, hiszen amellett, hogy hozzájárul az ember kondíciójának javításához és a mozgás által az egészség megőrzéséhez, szemet gyönyörködtető tájakra juthatunk el vele, ebből a szempontból szinte végtelen a lehetőség a Csallóközben. Mit üzenne azoknak, akik még nem fedezték fel a kerékpározás igazi szépségeit?

A legszebb helyekre többnyire autóval nehezen vagy egyáltalán nem juthatunk el, kerékpárral viszont hosszabb ideig csodálhatjuk a természetet, felfedezhetjük annak csodáit, az élmény garantáltan sokszorozódik. Ahhoz, hogy önfeledten élvezhessük a biciklizés nyújtotta élményeket, elengedhetetlen, hogy jó minőségű, megbízható és legfőképp biztonságos kerékpárunk legyen. Amikor megalapítottuk a céget, magam is elkezdtem kerékpározni. A vadászat mindig is összekötött a természettel, így elsősorban terepre szeretek járni.

Magam is megtapasztaltam, hogy kerékpár egy olyan sporteszköz, amely nagyban hozzá tudja segíteni az embert az egészsége védelméhez.

Tény, hogy a kerékpárok árát tekintve a felső határ a csillagos ég, de mindenkinek elérhető áron tudunk biztosítani biciklit, a csodás környezet pedig adott, arról nem is beszélve, hogy a közös tekerés egy remek családi program is lehet.

Elérhetőségek: Bike Expert by Capriolo Fő utca (Hlavná ulica) 162/64, 930 11 Nyárasd (Topoľníky) Fő út (Hlavná) 5929, 929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda) E-mail: info@capriolo.sk Tel.: 0917 593 688 Facebook: Capriolo Slovakia

(PR-cikk)