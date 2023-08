Ha kiderül, hogy Prigozsin meghalt, a Wagner-csoport elindul Moszkva felé

Amint arról beszámoltunk, szerda este lezuhant egy repülőgép a tveri régióban, fedélzetén tíz emberrel, köztük Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner zsoldoscsoport alapítójával. Egy, a Wagnerhez közeli Telegram-csatornán arról írnak: ha beigazolódik Prigozsin halála, akkor Moszkva felé indul a zsoldoscsoport.

Fotó: TASR/AP

Az Embraer Legacy magánrepülőgép a moszkvai Seremetyjevó repülőtérről tartott Szentpétervárra. A Roszaviacija MNT-Aero légitársaságra hivatkozó közlemény szerint a gépen háromfős személyzet és hét utas tartózkodott, köztük Prigozsin és a csoport parancsnoka, Dmitrij "Wagner" Utkin is. Az esetet követően senki sem maradt életben.

Ian Petchenik, a Flightradar24 képviselője szerint a gép zavartalanul haladt, majd 17:19-kor hirtelen veszíteni kezdett magasságából – 30 másodperc alatt 2400 métert zuhant. Petchik szerint bármi is történt, az nagyon gyorsan történt. A hirtelen süllyedés előtt viszont semmi sem utalt arra, hogy a gépnek problémái lehetnek.

A Guardian szerint a Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatornákon arra célozgattak, hogy egy orosz légvédelmi rakéta lőhette le a gépet. A brit lap szerint egy videón a feltételezések szerint az látható, ahogy egy magángép maga után fekete füstöt húzva a földbe csapódik.

Ugyanerről számol be a The Wall Street Journal amerikai napilap, amelyik egy videót is közzétett a szerencsétlenségről.

Szerda este a Roszaviacija orosz légiügyi hatóság megerősítette, hogy Prigozsin rajta volt az utaslistán. Orosz források szerint eddig nyolc holttestet találtak a helyszínen.

Egy, a Wagnerhez közel álló csatorna arról írt a Telegramon, hogy amennyiben a Prigozsin haláláról szóló híresztelések igaznak bizonyulnak, a zsoldoscsoport elindul Moszkva felé, ugyanis úgy vélik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Kreml keze is benne van a dologban. Az erről készült képernyőfotót Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója osztotta meg a közösségi hálón.