Ha a kupleráj nem működik, akkor nem a bútort kell lecserélni - interjú Simon Zsolttal

A két legnépszerűbb hazai magyar párt, az MKP és a Híd már szinte megegyezett abban, hogy létrehoznak egy közös politikai szervezetet. Ebből az egységesülési folyamatból már a legelején kihagyták a Simon Zsolt vezette Magyar Fórumot. A pártelnöknek erről megvan a maga markáns véleménye, és akár egyedül is nekivágnának egy választásnak.

Fotó: Paraméter

Ha most hirtelen lehúzná a rolót Igor Matovič, és a legerősebb kormánypártnak nem sikerülne átszerveznie a kabinetet, miképpen állna a Magyar Fórum egy pár hónapon belül esedékes választásokhoz?

Nagy problémával szembesülnénk, de ez nem jelentené azt, hogy minden áron össze kellene fogni mindenkivel. Számunkra a legfontosabb a hiteles képviseletet biztosítása, ezért nem biztos, hogy az egység mindenkivel lehetséges. Eszembe jut az 1998-as év, amikor szintén a hazai magyar pártok -az Együttélés, az MKDM és az MPP - egyesülése volt a téma, és abban az időben a Vladimír Mečiarral lepaktáló Gyimesi Györgyöt, meg az ő hosszú nevű pártját kihagyták a folyamatból. Hasonlóképpen most is ki kellene hagyni azokat, akik segítették működtetni a Robert Fico-féle maffiaállamot. Ezekkel nem lehet hiteles magyar képviseletet kialakítani. Mert ha mondjuk Fico viszatéréséhez mindössze 4-5 ember hiányozna, akkor meggyőződésem, hogy közülük néhányan egy perc leforgása alatt átállnának és támogatnák a Smert.

Kiket kellene kihagyni az egységesülésből? Kik azok, akik átállnának Ficóhoz?

Mindazok, akik megszavazták, hogy ki kell tartani az előző kormány mellett és védeni kell a maffiarendszert.

Mondana neveket?

Elvekről van szó. Ha a Ficóékhoz korábban átálló emberek megjelennének az újonnan létrejövő pártban, ott nem lehet beszélni értékekről, bizalomról. Ezek már egyszer a rossz oldalra álltak. És bármikor megtennék másodszor is. Miután a Híd megalakult 2010-ben, tudtuk, nem szabad a Smerrel szövetkezni, ezért is kaptunk bizalmat. Aztán 2016-os választások után Bugár Béláék csatlakoztak Ficóhoz, ráadásul kitartottak a Kuciak-gyilkosság után is. Erre meg a választók hátat fordítottak a Hídnak.

Tehát a besározottak lépjen ki a Hídból? Vagy az új párt listájára ne kerüljenek fel?

Amit a Híd megvalósított a Smerrel együtt, közösködött az általuk képviselt ideológiával, az minket nagyon zavar. Nem tudjuk megemészteni, hogy maffiaállamot üzemeltettek. Ugyanakkor a Hídban vannak olyan regionális politikusok, akikkel nincs gond. De hibának tartom azt, ha a Hídat egyáltalán meghívták a tárgyalóasztalhoz. Ahogy az is, hogy az MKP meg akar Sólymos Lászlóékkal egyezni. Ezek az emberek semmilyen szinten nem lehetnek egy új szubjektum részei.

Pontosan kik? A pártelnök, a korábbi hidas miniszterek meg az államtitkárok?

Azok, akik azt mondták, hogy a Kuciak-gyilkosság után rendben van az, ha a Híd kitart a kormánypozíciója mellett. Név szerint meg lehet határozni, hogy ezek kik voltak. Ha velük szövetkeznénk, az olyan lenne, mintha azt üzennénk, hasonló gaztettre lennénk képesek.

Ha már így káderez, az MKP -ban is vannak olyanok, akikkel nem lehetne együttműködni? Például Csáky Pállal, aki miatt jó tíz éve otthagyta az MKP-t?

Itt másról van szó. Arról, hogy egyesek kollaboráltak a rosszal, és ezzel átléptek a vörös vonalon. Ha megkérdeznénk a magyar választókat, biztosan elutasítanák az olyan embereket, akik aktív részt vállaltak egy maffiakormányban. Pont, ahogy 1998-ban. Aki Mečiarral együttműködött, azzal szóba sem álltak. Így kell most is tenni.

Van olyan ismertebb hidas, aki kivételt képez? Akivel ön szerint együtt lehet működni?

Nem egy-egy emberről kell beszélni. Nem szeretnék kitérni külön személyekre. Még egyszer, ez az egész az értékrendről szól. Arról, hogy akarok-e olyannal együtt dolgozni, aki a rosszal szövetkezett. A válaszom: nem akarunk, és nem is tudunk ilyenekkel kooperálni. Ezek négy esztendőn keresztül védték Robert Kaliňákot...

...A rossz emlékű belügyminiszter két év után távozott a kormányból, éppen a Híd nyomására...

...meg Tibor Gašpart, a most már rácsok mögött ülő korábbi rendőrfőkapitányt. Tehát

nem lehet összeszűrni a levet egyetlen korábbi hidas parlamenti képviselővel se, egyik miniszterrel, államtitkárral és köztisztviselővel sem. Ők egytől egyig ennek a rendszernek a haszonélvezői voltak, nélkülük a Smer nem lett volna négy évig a kormányon. Arról nem is beszélve, hogy az is kérdés, ez az új párt magyar lesz-e vagy vegyes.

Mi a Magyar Fórum álláspontja ezzel kapcsolatban? Például más nemzetiségűek ráférhetnek a választási listára?

Világos a helyzet. A párton belüli tárgyalási nyelv a magyar kell, hogy legyen. Mi nyitottak vagyunk mindenki felé, a magyartól eltérő nemzetiségűek felé is, de az nem lehet, ami a Hídban volt gyakorlat, hogy az elnökségi ülés szlovák nyelven folyjon.

Ön szerint tehát létrejöhet-e a tényleges hazai magyar egység?

Nem az egységesülés a legfontosabb, hanem a hitelesség. Nem értem, miért kell a csupán 2 százalékos vagy még annál is kisebb támogatottságú Híddal tárgyalóasztalhoz ülni...

Ezzel a 2 százalék körüli népszerűséggel azonban még mindig a második legerősebbek a 3 százalékos MKP mögött. A többi magyar párt - például a Fórum - támogatottsága meg néhány tizednyi csupán...

Az a kérdés, legutoljára hány magyar szavazó maradt otthon és inkább nem ment választani. Ha a kupleráj nem működik, akkor nem a bútort kell kicserélni.

Új arcokkal kellene a szlovákiai magyar választók kedvében járni?

A magyar érzelmű választók akkor járultak nagy számban az urnákhoz, amikor megvolt a hitelesség, az értékeken alapuló politizálás.

Mindezek ellenére úgy néz ki, az MKP és a Híd meg fog egyezni, és megszületik egy új párt.

Ezt most szomorúnak tartom, de értem a Hidat, miért akar mindenáron megegyezni. A Hídban tudják, hogy most a túlélésükről van szó.

És mi lehet az MKP mozgatórugója?

Az MKP-t nem értem, miért akar átmenni a rossz oldara.

Az Összefogást sem értettem, miert ültek le tárgyalni a Híddal. Hogy mi okból akartak egységet teremteni Fico koalíciós partnerével. Talán csak nem azért, mert a Smer és a Hlas potenciális koalíciós partnerei szeretnének lenni?

A mondanivalójából mintha sértettség érződne amiatt, hogy ebből az egész egyesülési folyamatból kihagyták a Magyar Fórumot.

Mi tudomásul vettük, hogy minket kirekesztettek. De ha meghívtak volna minket a tárgyalásokra, ugyanezt mondtuk volna el, amit most is felvázoltam.

Az biztos lehangolta volna őket. De visszakanyarodva a beszélgetésünk elején firtatott, képzeletbeli előrehozott választások kérdéséhez, olyan érzése támad az embernek, mintha önök akár egyedül is elindulnának. Elképzelhető?

Simán. De még mást is el tudunk képzelni...

Például?

Akár szlovák párt is szóba jöhetne, azaz más tömörülés listájára is felkerülhetnénk.

Melyik pártéra?

Ez az egész egy hipotetikus kérdés volt, a válasz sem lesz ennél konkrétabb.

Esetleg az egységesülésből szintén lemorzsolódó Összefogásssal nem állhat össze a Magyar Fórum?

Nem akarok spekulálni. Szerintem amúgy sem lesznek előrehozott választások. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy olyan párt versenyezzen a szavazatokért, amelyik miatt a magyar választóknak nem kell szégyenkeznie, mert a jó oldalon áll.

(sárp)