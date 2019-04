Ha marad a lex DAC, a hidas Balódi távozik a parlamentből

A hidas parlamenti képviselő, aki egyben Hodos település polgármestere is, elmondta, ő 1985-től olyan DAC-drukker, aki a magyar himnuszt is énekli.

"Emberek vagyunk, és hibázunk, ezt be kell ismernünk, és ki kell mondani, hogy a pártunk is hibázott. Hibásak vagyunk abban, hogy ezt az elfuserált törvényt elfogadtuk, de már dolgozunk a probléma elhárításán. Ha netán mégsem sikerül visszacsinálni ezt a hibát, ha ezt a ballépést nem lehet helyrehozni, visszaadom a képviselői mandátumomat. Nem tehetek másként, hiszen Dunaszerdahely mellett élek, rendszeresen látogatom a DAC mérkőzéseit, de ez a probléma nem vonatkoztatható kizárólag focimeccsekre. Ez a kérdés az egész felvidéki magyarságot és az ünnepeinket is érinti"