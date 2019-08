Ha minden így folytatódik, Fico rakja össze az új kormányt is

Vašečka szerint még a Smeren belül is sokaknak okoz fejtörés a vizsgálati fogságban ülő Marian Kočnerral kapcsolatos hírek. Ettől még a párt vezetőjének, Robert Ficónak nincs más lehetősége, csak megkérdőjelezni a zűrös vállakozó feltört titkosított kommunikációját, és azt támadni, miként kerülhetett az az újságírók kezébe. Ez az érvrendszer akár még fél évig is kitarthat. Amíg a legerősebb kormánypártnak 20 százalék körül mozog a népszerűségi indexe, addig a párton belül mindenki hallgatni fog.

A szakember nem hiszi azt sem, hogy Peter Pellegrini tényleg otthagyná a pártot, ilyen támogatottság mellett. Vašečka elmondta, Ficónak egyedüli lehetősége az, hogy az SNS-el és Marian Kotleba-féle tömörüléssel alkosson majd új kormányt a választások után. Ehhez a csapathoz társulhatna mondjuk Boris Kollár pártja is, amelyik már egy ideje arra játszik, hogy egyfajta harmadik erőt jelenít meg a koalíció és az ellenzék között.

Tartalékban ott lehet még Tomáš Drucker még meg sem alakult pártja, ami egyfajta emberarcú Smer szerepben tetszeleghetne, véli a szociológus. Ez a párt azért is jöhetne jól Ficónak, mert elszipkázhatna szavazókat a demokratikus ellenzéktől. Ha Štefana Harabin vezetésével az elfelejtett nacionalisták is megmérettetnék magukat, nehéz megjósolni, az hova vezetne. Egyrészt vehetne el szavazatokat a Smertől anélkül, hogy megugorná az 5 százalékos parlamenti küszöböt, és hasznos idiótaként még Andrej Dankóékat is kipenderítené a törvényhozásból. Kisebb a valószínűsége, de akár a parlamentbe is bejuthatna egy ilyen harabinos párt, ami Fico számára még kedvezőbb lenne, csak úgy válogathatna a koalíciós partnerek között.

Vašečka úgy véli, egy esetleges Smer-Kotleba együttműködés esetén néhányan biztosan távoznának a legerősebb kormánypártból, de mivel ekkor már a választások után járnánk, ez már nem okozna Ficónak komolyabb fejtörést.

Ha összeállna az SNS-el, Kotlebával és még valamelyik párttal, demokratikus körülmények között ez lenne az utolsó kormánya. Vagy egy olyan kabinet lenne, amelyik Szlovákiát második Magyarországra változtatná, és még jó darabig hatalomon maradhatna.

A jelenlegi trendek azt mutatják, a fél év múlva esedékes parlamenti választásokat követően Zuzana Čaputová államfő Robert Ficóékat fogja megbízni a kormányalakítással. Ez ellenzék egyedüli esélye csak az lehetne, ha olyan politikai erőt hozna létre, ami megelőzi a Smert. Ez a szociológus szerint egyedül a Progresívne Slovensko, a Spolu és az Andrej Kiska vezette Za ľudí tömörülés összeboronálásával lenne lehetséges.

Ami az együttműködéstól ódzkodó magyar pártokat illeti, a rájuk leadott szavazatok a demokratikus ellenzéknek fognak hiányozni, bár Vašečka szerint valahol nevetséges azt az MKP-t a demokratikus ellenzék szilárd részének tekinteni, amelyik szorosan kötődik Orbán Viktorhoz. És ha tovább spekulálunk - jegyezte meg a szociológus - nincs arra sem garancia, hogy egy Híd-MKP koalíció ne Fico mellett döntsön.

A Smer választási stratégiája az lesz, hogy az ellenzéket külföldi ügynököknek állítsa be, hasonlóan ahhoz, ahogy azt Vlagyimir Putyin csinálja Oroszországban. Bár az is igaz, hogy Fico helyzetét nehezíti, hogy a közszolgálati média nincs az ő oldalán. Ezért is meggyőződése Vašečkának, hogy Fico elégedetlen azzal, hogy Magyarországhoz vagy Lengyelországhoz hasonlóan nem sikerült rátenyerelnie a sajtóra. Ha még egyszer megadatna neki bekerülni a hatalomba, ilyen hibát már nem követne el, most már keményebben fellépne ennek érdekében. De addig is a helyzetét segítik a dezinformációs médiumok, melyeknek ereje nagyobb annál, mint amilyen Magyarországon vagy Csehországban.

(DenníkN)