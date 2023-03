Ha nem biztos benne, hogy jó a hallása, egy alkalmazással leellenőrizheti

A hallás világnapján, március 3-án saját hallásellenőrző alkalmazásának az előnyeire hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet, a WHO.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

Az alkalmazás segítségével mindenki saját okostelefonjával tesztelheti a hallását - mondta Shelly Chadha, a WHO halláskárosodás elleni osztályának a munkatársa.

Elmondása szerint világszerte minden tizenötödik ember számít hallássérültnek. Minden négy gyermekből pedig három esik át még az ötödik születésnapja előtt egy vagy több fülgyulladáson, amit ha elhanyagolnak, az krónikus hallásproblémákhoz, siketséghez, vagy akár életveszélyes komplikációkhoz is vezethet.

A hallásproblémákat a WHO szakértője szerint sajnos gyakorta nem diagnosztizálják idejekorán. Számos országban pedig nincs is elegendő fül-orr-gégész szakorvos sem a feladat ellátásához. A WHO ezért a háziorvosok és a kórházi személyzet képzésére helyezné a hangsúlyt a hallásproblémák rutinszerű tesztelése érdekében.

MTI