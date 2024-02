"Ha nem hallgat meg az Európai Bizottság, ezer traktorral jövünk vissza Pozsonyba!" – a gazdák készek lezárni Európa minden fővárosát (FOTÓK, VIDEÓK)

Vonulással és útlezárással tiltakoztak a gazdák Pozsonyban, mintegy száz traktorral. Az Európai Bizottság poszonyi képviseletének átadták követeléseiket, majd a parlament elé vonultak. A szlovákiai gazdák össszehangolták követeléseiket a magyar, cseh, lengyel, lett, litván, román és bolgár mezőgazdászokkal. Ha a Bizottság nem fogadja el azokat, a következő hetekben lezárhatják az egyes országok fővárosait. A mai tiltakozást a többi uniós tagország gazdáival egyeztetve szervezték.

Középen Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke, mellette balra Patasi Ilona, Szlovák Agrárkamara elnöke (Fotók: Paraméter - további képekért kattints a fotóra)

Mintegy száz traktorral érkeztek ma Pozsonyba a szlovákiai gazdák, köztük sok csallóközi gazdálkodó. A tiltakozást a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) és a Szlovák Agrárkamara (SAK) szervezte, a képviselőik átadták követeléseiket az Európai Bizottság pozsonyi képviseletén, majd a parlament elé vonultak. Szerintük ugyanis a szlovák törvényhozás is sokat tudna javítani helyzetükön.

Következő alkalommal 1000 traktorral jönnek

“Nagyon könnyen előfordulhat, hogy közös, összeurópai tiltakozás lesz valamennyi tagország fővárosában. Mi biztosan ezt fogjuk kezdeményezni, ha nem lesz megfelelő változás az uniós mezőgazdasági politikában, hogy a döntéseket ne íróasztaloknál hozzák meg”

– mondta Emil Macho, az SPPK elnöke.

Szerinte a mai száz traktor csak ízelítő volt, ha nem érik el követeléseik teljesítését, akkor sokkal nagyobb tiltakozásra készülnek.

“Mindenkit megnyugtathatok, hogy olyan nagy a harag, hogy Nyugat-Szlovákiából minden traktor idejön, akár ezer gép zárhatja le Pozsonyt” –

mondta Macho. – “Olyan lesz, mint Berlinben, kilométereken keresztül kettős sorban blokkolhatjuk az utakat” – folytatta.

A zöldítési politika és az ukrán behozatal is fáj

A szlovákiai gazdáknak elsősorban az unió zöldítési politikája fáj. “Mindig azt a választ kapjuk Brüsszelből, hogyha csökkenteni akarjuk a zöld ambíciókat, ne is menjünk oda tárgyalni. Ez számunkra elfogadhatatlan” - mondta Macho.

Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara (SAK) elnöke szerint a szlovák gazdák követelik azt is, hogy a régi tagállamokkal azonos mértékű támogatásban részesüljenek. “Azt ígérték, hogy 2013-ra a régi tagállamokkal azonos szintre emelkedik a támogatás, de ez nem történt meg” - mondta Patasi. További követelés a harmadik országokból, köztük Ukrajnából érkező agrárimport leállítása.

“Olyan termékeket hoznak be, amilyen nekünk a raktárakban áll, mert nem tudjuk eladni” - magyarázta az SAK elnöke.

Az SAK kifogásolja azt is, hogy az unió nem támogatja az üvegházi termesztést. “Figyelmeztetni akarjuk a kormányt, hogy olyan jó feltételek vannak Szlovákiában, hogy mi biztosítani tudjuk a zöldségtermesztést is, nem kell több ezer kilométerről szállítani Szlovákiába a zöldséget” - mondta Patasi. Szerinte a kormánynak is változtatnia kell a hozzáállásán, mert Szlovákiában sohasem kezelték a mezőgazdaságot prioritást élvező területként.

Nem az uniós tagság ellen vannak

Emil Macho (SPPK) megerősítette, hogy az akció nem Szlovákia uniós tagsága ellen van. “Az Európai Uniót jó projektnek tartjuk, szeretnénk, ha Szlovákia szilárd tagja maradjon az EU-nak, de kicsit távolodni kellene a bürokráciától” - magyarázta az SPPK elnöke.

Ingrid Ludvíková, az EB pozsonyi irodájának képviselője szerint a Bizottság kész a tárgyalásokra. “Bizonyos rövid távú intézkedéseket már előkészítettünk, a hosszabb távú intézkedések előkészítése jelnleg is folyik” — mondta Ingrid Ludvíková, a Bizottság képviselője. Az egyes javaslatokat már jövő héten tárgyalhatja az uniós tagországok mezőgazdasági minisztereinek tanácsa.

A gazdák követeléseit megkapta a szlovák mezőgazdasági minisztérium is. “A miniszterek tanácsában a szlovák miniszter tudja képviselni érdekeinket” - mondta Macho.

A gazdák röviddel 12 óra után fejezték be tiltakozásukat a parlament előtt, és indultak haza Pozsonyból.

-lpj-