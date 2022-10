Ha nem lesz költségvetés, akkor készülhetünk az előrehozott választásokra

Ha az állami költségvetést nem tudják elfogadni, gyorsan előrehozott választásokat kell tartani. Addig is az ellenzéknek garantálnia kellene az embereket segítő javaslatok támogatását. Ilyenekről beszélt a TA3 V politike című vitaműsorban Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke.

Fotó: TASR

A Sme rodina párt első embere tárgyalni kíván az ellenzékkel az idei költségvetés módosításának támogatásáról. Azt is feltételezi azonban, hogy az ellenzék kedden is blokkolni fogja a parlament ülését, ebben az esetben a kérdés megvitatását október 18-ára tenné át, amikor is a következő rendes ülés kezdődik.

Kollár szerint a kisebbségi kormánynak minden törvényhez támogatást kell keresnie. Ez viszont megakadhat az állami költségvetés jóváhagyásánál. Ha nem fogadjuk el az állami költségvetést, akkor miért csak fűtsünk meg világítsunk? Akkor inkább gyorsan kerítsünk sort az előrehozott választásokra. Akkor hagyjuk jóvá a költségvetést úgy, hogy előre meghatározzuk az előrehozott választások időpontját – szögezte le Boris Kollár.

Pár napja a házelnök azt is jelezte, hogy leghamarabb fél év múlva lehetne előrehozott választás.

TASR