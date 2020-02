Ha szeretnél ott lakni, ahol egykor Fico, legalább 1,67 milliót kell leperkálnod!

Ladislav Bašternákot csaknem egy éve, tavaly március 14-én ítélte a bíróság öt év börtönbüntetésre, valamint vagyona elkobzására. Vagyonát képezi a Bonaparte-villa is, melyben a lakás található. Csaknem egy évig tartott tehát, mire meghirdették az aukciót.

A hatalmas, Pozsony egyik legdrágább negyedében lévő lakás kikiáltási ára 1,67 millió euró lesz, amibe beletartoznak a garázsban lévő parkolóhelyek is - írja a Denník N.

Az aukcióra március 16-án kerül sor a dévényi Hradná brána hotelban, aki szeretne részt venni, annak 49 ezer eurót kell ehhez letétbe helyeznie. Az érdeklődők március 2-án és 3-án tekinthetik meg a lakást.

Robert Fico már korábban jelezte, hogy ő nem kívánja megvásárolni a lakást.

A leírása szerint a lakás 377,64 négyzetméteres alapterületű, két terasz is tartozik hozzá. A lakás jelenleg nincs lakható állapotban, hiányoznak ugyanis a belső ajtók, a padlóborítás és a vízcsapok is, amit vélhetően az eddigi lakó magával vitt. Hiányzik egyúttal a konyhabútor és a kandalló borítása is.

Ficóék 2012-ben költöztek be, a lakás akkor nem volt berendezve, sok pénzt fektettek bele. A miniszterelnök akkoriban ezt azzal indokolta, hogy szüksége van egy reprezentációs helyiségre, ahol állami képviselőkkel találkozhat. A lakásban soha nem engedte be az újságírókat, küldött viszont fotókat a Nový Čas és Plus jeden deň napilapoknak a nappalijáról és a dolgozószobájáról. Az olasz Smania cég luxusbútoraival volt berendezve, emellett drága csempe borította a lakás bizonyos részeit.

Annak idején, 2011 áprilisában a Plus 7 dní leközölt egy fotót arról ahogy Bašternák megmutatja a lakást Ficónak és a feleségének, de már 2010 szeptemberében is járt ott. Az épületet 2011 őszén adták át. Végül 2012-ben költöztek be, amikor már újra miniszterelnök volt.

(Denník N)