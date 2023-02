Ha ön szerint a szlovák parlament egy kész cirkusz, akkor nézze meg mi folyik éppen a szerbeknél (VIDEÓ)

Aleksandar Vucic egy tíz pontból álló tervvel áll a parlament elé, amely Szerbia következő időszakra vonatkozó feladatait összegzi. Ezek között a béke és a stabilitás megőrzése, a koszovói szerb önkormányzatok közösségének megalakításáért folytatott harc folytatása, a Koszovóval és a nemzetközi képviselőkkel folytatott tárgyalások, illetve az európai integráció folytatása, valamint a nemzeti érdekek megőrzése és az ország további fejlesztése is szerepel.

A szerb elnök egyik felszólalása közben az ellenzéki Dveri mozgalom, a Néppárt, a Fogadalomtevők Szerb Pártja, valamint a Szerbiai Demokrata Párt "Áruló", "Elárultad Koszovót", "Nem az ultimátumra" feliratú táblákkal és bekiabálásokkal zavarták meg az ülést, és az egyik pillanatban dulakodásra is sor került, amikor az ellenzék tagjai elindultak az elnök felé. A kormányzó Szerb Haladó Párt képviselői és a biztonságiak akadályozták meg, hogy nagyobb incidens törjön ki. Az ellenzék szerint azzal, hogy Aleksandar Vucic hajlandó lenne tárgyalni az úgynevezett francia-német javaslatról, illetve elfogadná az abban foglaltakat, elárulja Szerbiát és annak - szerintük - elidegeníthetetlen részét, Koszovót, ahogyan az a szerb alkotmány preambulumában szerepel.

