Ha törik, ha szakad, a Híd nem enged a követeléséből

A TASR-nek nyilatkozva kijelentette: nem fogják engedni, hogy a koalíciós partnerek másféle megállapodást kényszerítsenek rájuk. Andrej Danko, az SNS elnöke nemrég megerősítette, hogy ő is a nyilvános szavazást fogja szorgalmazni. A Smer-SD továbbra is ragaszkodik a titkos szavazáshoz.

„Ha nem sikerülne meggyőzni a Smert, a parlamentben akkor is sor kerülhetne a nyilvános szavazásra, hiszen szavazna az SNS, mi és feltételezem, hogy az ellenzék is” – nyilatkozta Bugár.

A Híd a pártelnök elmondása szerint akkor is a nyilvános szavazást támogatná, ha az SNS meggondolná magát. Az alkotmánybíró-választás több köre is sikertelen volt, Bugár az esetleges újabb kudarcért már nem akar felelősséget vállalni. „Az, ami történik, tragikus. Van egy megállapodás, amit a képviselők nem tartanak be. Madej úr például egy olyan jelölt mellett lobbizott, aki a koalíciós megegyezésben nem szerepelt. De nemcsak róla van szó. Más képviselők sem tartják be a megállapodást. Tudja meg mindenki, hogy kik ők” – érvelt Bugár a nyilvános szavazás mellett.

Az alkotmanybíró-jelöltek következő választására a szeptember 10-én kezdődő parlamenti ülésen kerül sor. Jelölteket augusztus 26., 12 óráig lehet javasolni. Eddig egyetlen pályázó sem jelentkezett.

Februárban kilenc bíró helye üresedett meg az Alkotmánybíróságon. A parlamentnek 18 jelöltet kellett volna megválasztania, közülük nevezte volna ki az államfő a kilenc új alkotmánybírót. A képviselőknek eddig még nem sikerült megválasztaniuk a kellő számú jelöltet, vagyis tizennyolcat, csak tizennégyet. A taláros testületben jelenleg hét bíró foglal helyet, a kívánt összlétszám 13. Zuzana Čaputová elnök asszony kijelentette: csak akkor fog újabb alkotmánybírókat kinevezni, ha teljes lesz a jelöltek létszáma.

TASR