Ha továbbra is javul a járványhelyzet, hamarosan jöhet az újabb országos enyhítés – mutatjuk, mire lehet számítani a piros fázisban

Amennyiben a járványhelyzet nem változik és a számok tovább csökkennek vagy legalább stagnálnak, akkor az elkövetkező hetekben újfent enyhébb fázisba válthat át Szlovákia. Hétfőn a bordó szint lépett érvénybe, két hét múlva pedig már a piros következhet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A kritériumokat, amiket teljesíteni kell az enyhítéshez, mint a kórházakban kezelt fertőzöttek száma vagy a reprodukciós szám, már ma is teljesítenénk. Ez viszont a hétfői enyhítés után változhat, ugyanis a Covid-automata szerint két hétnek kell eltelnie az egyes enyhítéshullámok között.

„Az intézkedések enyhítésével nő a mobilitás, ezzel növekszik a rizikó a megfelelő járványellenes intézkedések ellenére is. Ebből az okból sem nyílhatott meg az összes szolgáltatás egy időben” – nyilatkozta Ján Mikas tiszti főorvos.

Hogyan nézhetnek ki az intézkedések a piros fázisban?

A szakértők korábban jeleztek bizonyos változásokat a Covid-automatában, de ezeket egyelőre nem mutatták be, és el sem fogadták. A DenníkN ezért a jelenleg is érvényben lévő Covid-automata szerint készített egy rövid összeállítást arról, hogy milyen enyhítésekre is lehet számítani, ha az ország bordóból piros fázisba vált át.

továbbra is szükség lenne tesztre, de ezek érvényessége 14 napra nőne;

a települések nem lakott részén már nem lenne kötelező a szájmaszk viselése kültéren, lakott részen viszont igen, beltéren pedig továbbra is reszpirátorra lenne szükség. Érvényben lennének viszont bizonyos kivételek;

már nem korlátoznák az emberek mozgását, tehát nem lenne érvényben kijárási korlátozás és engedélyeznék a más háztartásban élőkkel való találkozásokat;

az éttermek már kinyithatnák a teraszaikat, az asztalok között kétméteres távolságot kellene tartani, a vendégeknek pedig ebben az esetben negatív teszttel kellene rendelkezniük;

a piros fázisban továbbra is javasolnák az otthonról történő munkavégzést, a teszteket csak a szolgálatot teljesítőknél ellenőriznék;

a hotelekben és panziókban továbbra sem nyithatnának ki az éttermek és a közös helyiségek, negatív teszt mellett pedig csak az egy háztartásban élők kerülhetnek egy szobába;

ebben a fázisban már kinyithatnának a színházak, mozik, illetve koncerttermek is – más tömegrendezvényeket – a miséken kívül – viszont továbbra sem engedélyeznének;

továbbra sem lennének engedélyezettek az ünnepségek, estélyek és lagzik – az esküvői, temetési és keresztelői szertartások viszont legfeljebb hat főig engedélyezve lennének;

nem engedélyeznék a látogatásokat a szociális otthonokban és a kórházakban sem, vannak viszont kivételek, pl. hogy a család vagy hozzátartozók elbúcsúzzanak a pácienstől. A látogatás akkor sem lenne engedélyezett, ha a látogató vagy a kliens is átesett az oltáson;

tiltva maradna a nyilvános téren történő alkohofogyasztás;

kinyithatnának az edzőtermek, de ezekben legfeljebb hat személy lehetne, negatív teszt szükségessége mellett pedig 15 négyzetméterre egy személyt számolnának;

a wellnessközpontok, fürdők, szaunák továbbra is zárva lennének, az úszómedencék és uszodák viszont a bordó fázishoz hasonlóan nyitva lehetnének – legfeljebb hat személy számára, akiknek negatív teszttel kell rendelkezniük;

a piros fázisban semmi sem változna az üzleteket és bevásárlóközpontokat illetően – érvényben maradna az 1 fő/15 négyzetméter, a gyereksarkak pedig továbbra is zárva maradnának;

a múzeumok, galériák, kiállítótermek és könyvtárak esetében sem változna semmi

(DenníkN)