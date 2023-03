„Ha valaki agyon akar lőni, hát tegye csak meg” – Matovič nagymihályi látogatásán sem maradtak el az indulatok

Igor Matovič (OĽaNO) hétfőn egy nyugodt párbeszédre készült Nagymihályban azokkal az emberekkel, akik más véleményen vannak, mint ő. Mindez reakcióként szolgált volna Rastislav Káčer és Jaroslav Naď emóciókkal teli közönségtalálkozójára. Viszont az egykori pénzügyminiszter előadása sem maradt el bekiabálások nélkül.

Fotó: TASR - Martin Baumann

A TV Noviny tájékoztatása szerint megközelítőleg 500-an gyűltek össze a teremben, tehát még egyszer annyian, mint Káčer és Naď előadásán. Az emberek tapssal fogadták Matovičot, aki kijelentette: az emberek kérdezzenek tőle, ő pedig válaszolni fog. Az első kérdés után azonnal kezdett megváltozni az előadóterem légköre.

A nemtetszés kifejezése váltakozott a támogatók tapsviharával, húsz perc után pedig a szervezők kezdték elveszíteni az irányítást a társalgás felett. Az emberek egymás között is a mikrofonért veszekedtek. A jelenlévők a koronavírus-járványról és a szegénységről is kérdeztek, illetve olyan kérdéseket is feltettek, amiket Káčernek és Naďnak nem volt alkalmuk.

Matovič azt állította, védelem nélkül mozog Nagymihályban, elmondása szerint visszavonásig szabadnapot adott a testőreinek.

„Minden nap leveleket kapok arról, hogyan akarnak lelőni. A közjogi méltóságok védelmével foglalkozó hivatal úgy értékelte ki, hogy itt szükségem van védelemre, ennek ellenére aláírtam az elutasító nyilatkozatot. Ha valaki agyon akar lőni, hát tegye csak meg” – jelentette ki Matovič.

Pavol Strúhar politológus szerint ez a megnyilvánulás Matovič részéről politikai kalkuláció volt, jár neki a védelem és igénybe is veszi, de ha így lemond róla, az politikai pontokat hozhat neki. Továbbá felhívja rá a figyelmet, hogy a politikusok elkezdték a választások előtti kampányt, és mindent megtesznek, hogy a lehető legjobb benyomást keltsék az emberekben.



