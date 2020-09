Ha valaki azt gondolná, a vírus miatt megáll Londonban az élet este tíz után, akkor ezt a videót még nem látta

Európa sok más országában is be kell zárniuk késő este a szórakozóhelyeknek. Nagy-Britanniában Boris Johnson miniszterelnök kedden jelentette be, hogy a vendéglátóhelyeknek este 10 után le kell húzniuk a rolót, hogy kevesebb legyen a csoportosulás és megfékezzék a koronavírus terjedését. Itt egy videó, hogyan néz ki a helyzet "záróra" után.

A rendelet megalkotói csak azzal nem számoltak, hogy a briteket ez nem fogja megakadályozni az ivásban, legfeljebb az utcán, vagy lakásaikban buliznak tovább – írta az Independent.

A Twitteren rengeteg videó terjed az este 10 után hömpölygő tömegről, egyikük azt írta, hogy hónapok óta nem látott ennyi embert a londoni belvárosban.

Day two of a 10pm curfew: Oxford Circus has turned into an impromptu party pic.twitter.com/YTCVdf3GAl