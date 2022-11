Ha valaki külföldről akar részt venni a januári népszavazáson, ezt érdemes tudnia

A januári népszavazáson külföldről is lehet szavazni, mégpedig a szavazólap előzetes elküldésével. Ezt viszont péntekig (december 2.) kérvényezni kell. A Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezőknek a saját lakhelyükön kell jelentkezniük, míg az állandó lakhellyel nem rendelkezőknek a belügyminisztériumoz kell fordulniuk.

Elektronikus és levél formában is lehet kérvényezni, ha valaki postai úton szeretné leadni szavazatát. A Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező személynek a saját településén kell leadnia a kérvényt, míg az állandó lakhellyel nem rendelkezőnek a belügyminisztériumnak kell címeznie. A kérvény mintája megtalálható a belügyminisztérium weboldalán, és legkésőbb jövő hét péntekig, december 2-ig kell leadni.

A kérvényezőknek a belügyminisztérium legkésőbb 35 nappal a népszavazás előtt elküldi a borítékot és a szavazólapot. Ezen az „igen” vagy a „nem” választ kell bekarikázni. Ezt követően a szavazólapot be kell helyezni az arra szánt borítékba, ezt pedig a "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" megjelölésű borítékba. Ezen fel kell tüntetni az adott település hivatalának, vagy a belügyminisztériumnak a címét, valamint a feladóét is.

A boríték elküldésének költségeit a feladó állja. A borítékot úgy kell elküldeni, hogy legkésőbb 2023. január 23-ig kézbesítsék. A népszavazásra 2023. január 21-én kerül sor, az embereknek pedig arról kell dönteniük, hogy egyetértenek-e azzal, hogy népszavazással vagy a parlament határozatával lerövidíthető legyen-e a választói időszak.



