Háború is kitörhet, az olaj ára megy felfelé: beláthatatlanok a következményei az iráni kémfőnök likvidálásának

Ádil Abdul Mahdi iraki ügyvezető kormányfő közleménye szerint ami történt, az Irak elleni agresszió, az ország szuverenitásának megsértése, amely háborúhoz fog vezetni Irakban, a térségben és a világban.

Az iraki miniszterelnök úgy véli, a támadás megsértette az iraki amerikai jelenlét feltételeit is - tette hozzá -, és emiatt egyeztetnie kell a törvényhozással, hogy megvédje Irak biztonságát és szuverenitását. A kormányfő sürgette a parlament rendkívüli ülésének összehívását is. Mások sem ülnek tétlenül: Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok bejelentette, hogy reaktiválja Amerika-ellenes milíciáját. Kaisz al-Hazali, az egyik iráni támogatású iraki milícia vezetője magas fokú harckészültséget rendelt el fegyvereseinek, és kijelentette, hogy az amerikai katonai jelenlét Irakban rövidesen véget ér.

Az iráni Forradalmi Gárda bosszúért kiáltott pénteken legbefolyásosabb tábornokának halála után, és bejelentette, hogy összehívták a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését. Haszan Naszralláh, a Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom vezetője közleményében leszögezte, hogy a Szulejmáni életét kioltó "bűnöző gyilkosok megbüntetése világszerte valamennyi ellenálló (Hezbollah-tag és szimpatizáns) és harcos felelőssége".

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti házelnöke arra figyelmeztetett, hogy a Szulejmáni elleni amerikai csapás "az erőszak veszélyes kiszélesedését" jelenti. "Amerika - és a világ - nem engedheti meg magának a feszültségek olyan eszkalálódását, ahonnan nincs visszatérés". Pelosi bírálta Donald Trump amerikai elnököt, amiért a kongresszus hozzájárulása nélkül döntött a légicsapásról.

Franciaország elsődleges feladata a közép-keleti helyzet stabilizálása - jelentette ki az RTL rádiónak nyilatkozva Amélie de Montchalin francia Európa-ügyi államtitkár. Hozzátette, hogy magas rangú francia vezetők kapcsolatba fognak lépni térségbeli vezetőkkel. Hangsúlyozta, hogy "európai szinten többoldalú kollektív együttműködés keretében kell eljárni".

Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy az iráni tábornok megölése kockázatos akció, növeli a feszültséget a Közép-Keleten.

A 2015-ben Iránnal kötött atomalkut szintén aláíró Kína aggodalmának adott hangot. Keng Suang külügyi szóvivő nyugalomra és önmérsékletre szólította fel az érintetteket a feszültség újabb kiszélesedésének elkerülése érdekében.

Bagdadban a kormányellenes tüntetők örömujjongással fogadták az iráni tábornok halálhírét. "Kászim Szulejmáni, eljött az isteni győzelem" - skandálták a bagdadi kormány és iráni támogatója ellen három hónapja tüntetők az iraki főváros Tahrír terén. A közelmúlt tüntetéseinek során közel 460-an haltak meg és 25 ezren sebesültek meg.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is közzétett a Twitter mikroblog portálon egy videót az ünneplő bagdadi tüntetőkről. "Irakiak, igen, irakiak táncolnak az utcán a szabadságért, hálásak, hogy Szulejmáni tábornok nincs többé" - írta kísérő üzenetében Pompeo.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4