Háborús csatahajók roncsai látszanak ki a Dunából, veszélyes muníció is lehet rajtuk!

Rekordalacsony a Dunas vízszintje, ennek eredmény, hogy olyasmit is láthatunk, amit általában nem. A Dunán például az elsüllyedt vagy elsüllyesztett háborús csatahajók maradványait. A Medve és Szap közti szakaszon előbukkant hajó mellett a Dunának a szerb-román-bolgár hármashatár közelében, Prahovo melletti szakaszán is előbukkant több tucatnyi egykori német hajóroncs, melyek a második világháború óta vesztegelnek ott - tájékoztatott minderről a Reutersre hivatkozva a TASR.

A csatahajók a náci Németország fekete-tengeri flottájának egységei voltak, melyek a szovjet haderő elől menekülve süllyedtek el. Sok közülük máig akadályozza a dunai hajóközlekedést ezen a szakaszon nyáron, amikor alacsony a vízszint.

A szerbiai hatóságok markolókkal próbálják kitakarítani a medret, hogy hajózható maradjon a folyó, némely roncsok viszont 180-ról 100 méterre szűkítik a hajózható szakaszt. Több mint 20 háborús hajóroncsban emellett még tonnányi muníció is van, mely bonyolítja a helyzetet, hiszen az azzal való manipuláció veszélyeket rejteget magában.

'The German flotilla has left behind a big ecological disaster that threatens us, people of Prahovo,' said Velimir Trajilovic, a pensioner from Prahovo who wrote a book about the German ships.



