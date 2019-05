A Haftarhoz hű erők több tucat tagja vesztette életét légicsapásokban

A Halífa Haftar tábornokhoz hű erők legalább 30 tagja vesztette életét légicsapásokban a líbiai fővárostól, Tripolitól délre - közölték szerdán helyi biztonsági források. A Haftarhoz hű erők nem erősítették meg, de nem is tagadták az emberveszteségekről szóló információkat.

Az EFE spanyol hírügynökség által hivatkozott, meg nem nevezett források szerint a légicsapások a Tripolitól mintegy 60 kilométerre délre található Garján területén történtek. Itt állomásozik a Haftar vezette "Líbiai Nemzeti Hadsereg" (LNA) azóta, hogy bő egy hónapja a tábornok Tripoli ellen indította csapatait.

Légicsapások érték Híra környékét is, ahol az LNA keddi közlése szerint lelőtte a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány (GNA) egyik harci repülőgépét, és foglyul ejtette annak pilótáját. Mohamed Gnunu ezredes, a GNA milíciáinak szóvivője azonban tagadta, hogy lelőtték repülőjüket, és az említett pilóta létezését is, aki a Haftarhoz hű erők által a közösségi médiában megosztott felvételeken is látható.

A kelet-líbiai tobruki ellenkormányt vezető Haftar április 4-én indította a líbiai főváros, a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány ellenőrzése alatt álló Tripoli ellen csapatait. Döntését azzal indokolta, hogy meg kell tisztítani az országot az egységkormány által szerinte hallgatólagosan támogatott terroristáktól és zsoldosoktól, ellenfelei szerint azonban a tábornok valódi célja az egész országra kiterjedő katonai diktatúra bevezetése.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai jelentése szerint eddig legalább 443 ember halt meg és 2110 sebesült meg a főváros környéki harcokban az LNA offenzívájának kezdete óta. A harcok elől közel 60 ezer ember menekült el - áll a WHO egyik Twitter-bejegyzésében.

Líbia Moammer Kadhafi néhai vezető 2011-es megbuktatása és meggyilkolása után gyakorlatilag teljes káoszba süllyedt, és az ország területének jelentős részét egymással vetélkedő milíciák igyekeznek minél nagyobb arányban ellenőrzésük alá vonni. Haftar elutasítja az ENSZ támogatását élvező egységkormányt, amely a nyugat-líbiai fővárosban, Tripoliban székel, így az ország gyakorlatilag két részre szakadt. A Haftarhoz hű erők az ország körülbelül 70 százalékát tartják ellenőrzésük alatt.



