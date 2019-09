Hagyományos népi játék modern köntösben

Mi is az a méta? Hagyományos magyar népi ütős labdajáték, amelyet tájegységenként némileg eltérő szabályokkal játszották régen a gyerekek. Kell hozzá egy lapos faütő, egy labda, és ügyes játékosok: pontos ütés, hogy messzire szálljon a labda, erőnlét a futáshoz, valamint gyorsaság a labda visszaadásához. A méta nagyon hasonló az amerikaiak kedvenc sportjához, a baseballhoz. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szinte újjáalakulása óta évente megrendezi a métabajnokságot, amely azóta sem veszített népszerűségéből.

A versenyző cserkészek péntek este érkeztek meg Bősre, a mérkőzések pedig szombaton kora reggel kezdődtek. A métabajnokságra két korosztályban nevezhettek csapatok: Kölök kategória (10-14 évesek) és Suhanc kategória (15-19 évesek). Mindkét kategóriában 10-10 versenycsapat állt fel a pályára a hétvégén, összesen 56 mérkőzést játszottak. A fiatalabb és idősebb korosztály közül is a szervező bősi cserkészcsapat került ki győztesen, „hazai pályán” érték el a kiváló eredményt. A Kölök kategóriában az érsekújvári járásbeli Szőgyén csapata lett a második, harmadik helyen pedig Ipolyság csapata végzett. A Suhanc kategóriában Kürt csapata állt a dobogó második fokára, a bronzérem pedig Kassa csapatához került.

„Nem tudom, hogy rekordról beszélhetünk-e, de az biztos, hogy az elmúlt években ennyi métameccset nem játszottunk le egy nap alatt. A versenyzők egész nap minden erejüket beleadva játszottak, nagyon jó hangulat volt. Nagy öröm számunkra, hogy itthon sikerült ilyen kiváló eredményt elérnünk, sokat gyakoroltak, edzettek cserkészeink. Jó érzés, hogy mi láthattuk vendégül szövetségünk cserkészcsapatait, amely Fenes Iván polgármester és Sebő Renáta, az Amadé László Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónőjének támogatása nélkül sokkal nehezebb lett volna” – mondta Ódor Olivér, a rendezvény főszervezője.

„Az egészséges versenyszellem és küzdeni akarás, azt gondolom, napjainkban nagyon hasznos tulajdonságok, amelyek előre tudják vinni a fiatalokat. A métabajnokság is egy verseny, ahol a cserkészeknek azt kell megmutatniuk, hogy képesek csapatként mindent megtenni a kívánt cél érdekében. De épp ez a lényeg is: csapatként, együtt, a másikat segítve. Jó volt látni az elszántságot, a küzdeni akarást, de az egyeneslelkűséget és becsületességet is. A métabajnokság jó lehetőség arra, hogy megtanuljuk a verseny során is tisztelni a másikat, és képesek legyünk tanulni a hibáinkból”