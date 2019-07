Hajléktalanok segítettek kitakarítani a vágsellyei stadiont és iskolákat

Az első meccs előtt, amelyet a galántai csapattal fognak játszani a helyiek, a hajléktalanok Peter Gomboš városi képviselő vezetésével kigyomlálták a stadion területét, felsöpörték a lelátót, lemosták a futballkapukat.

A múlt héten az iskolák takarításában is részt vettek, segítettel helyrerakni a bútorokat, szétrakni a padokat, likvidálni a fölösleges holmit – tájékoztatott Dajana Hanesová, a Vágsellyei Városi Hivatal munkatársa.

Átlagosan 30 ember tölti az éjszakát a krízisközpontban. Gomboš szerint néhányan közülük nemcsak közmunka formájában, hanem szerződéses viszonyban is dolgozhatnának a futballstadionban. „A hasonló munkák által megnyílhat a lehetőség ezek előtt az emberek előtt arra is, hogy elhelyezkedhetnek, de ezt nekik is akarniuk kell” – mondta Gomboš.

(TASR)