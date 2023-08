Hájos nem akarja elhamarkodni, Ravasz szerint viszont nyilvánvaló, mi történt Dunaszerdahelyen

Tíz nappal ezelőtt valaki ismeretlen, maró hatású anyaggal permetezett le egy járdát Dunaszerdahelyen, ami kellemetlen tüneteket okozott a rendszerint ott találkozó roma gyerekeknek és felnőtteknek. Néhány nappal később az egyik érintett nő meglátta, ahogy egy férfi ugyanazt a területet permetezi le valamivel. Rászólt, mire a férfi meglehetősen obszcén módon, rasszista szitkokkal reagált, majd lefújta őt is – ezúttal vélhetően paprikaspray-vel. Ma van a roma holokauszt emléknapja, és az ennek alkalmából megtartott dunaszerdahelyi megemlékezésen megkérdeztük az azt szervező Romológiai Kutatóintézet vezetőjét, Ravasz Józsefet, Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármestert és a volt romaügyi kormánybiztost, Ravasz Ábelt.

Helyszíni felvételek

Az üggyel a feljelentés óta a dunaszerdahelyi járási kapitányság körzeti rendvédelmi szerve foglalkozott, és csaknem egy hétig tartott, mire eljutottak odáig, hogy ez súlyosabb lehet egyszerű garázdaságnál. A feltételezett elkövető azóta is szabadlábon van. Hétfőn megtudtuk, a dunaszerdahelyi rendőrök akkor, még négy nap elteltével sem hallgatták ki a feltételezett elkövetőt. Szerdán délután az Országos Rendőrkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a vizsgálatot átvette Dunaszerdahelytől a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). Noha előkészítő szakaszban van a vizsgálat, feltételezhető, hogy súlyosabb minősítést kap.

Ravasz József nagyon szűkszavúan reagált, csupán annyit közölt, hogy mivel az ügyet a rendőrség vizsgálja, nem kíván beleavatkozni. „Miután a vizsgálat átment a NAKA-hoz, meglátjuk, mi lesz. Ha nem fog tetszeni a kimenetele, akkor biztosan reagálok” – szögezte le.

Hasonló szellemben nyilatkozott Hájos Zoltán, nem kívánt elébe menni a nyomozásnak.

„Az, hogy az egyik ember leönti valamivel a másikat vagy megtámadja, mindenképpen bűncselekmény, nem politikai kérdés. Én nem voltam ott, ön sem volt ott, mindenki másképp tudja. Nem akarok pálcát törni senki fölött, nem ismerem, milyenek voltak a körülmények, mi volt az elkövető motivációja. A nyomozóhatóság dolga, hogy megállapítsa, hogyan történt, majd abból le tudjuk vonni a következtetéseket” – magyarázta.

Azzal kapcsolatos felvetésünkre, hogy a NAKA-hoz átkerült vizsgálat súlyosabb minősítést sejtet, a polgármester csak annyit mondott, hogy az illetékes nyomozóhatóságra bízza az ügy kvalifikációját.

A sértettekkel is találkozott a délután folyamán Ravasz Ábel szociológus, korábbi romaügyi kormánybiztos, a Bél Mátyás Intézet elnöke, aki érdeklődésünkre kifejtette, igyekszik segíteni őket, amennyiben szükséges. „Azért is vettem részt a roma holokauszt megemlékezésen, hogy szolidaritásomat fejezzem ki az érintettekkel szemben. Találkoztunk, beszéltek nekem a részletekről, jártunk a helyszínen is, ahol továbbra is láthatók a permetezés nyomai” – szögezte le.

„Az eset után azonnal felmerült, hogy nem véletlenszerű áldozatokról van szó, hanem a támadás mögött etnikai motiváció lehet, tehát nyilvánvalóan gyűlöletbűncselekményről van szó” – húzta alá.

Úgy véli, a nyomozás jó kezekben van a NAKA-nál. „Amit én tenni tudok, hogy végigmegyek azokon a dolgokon, amiknek ilyenkor történni kell. Remélem, mielőbb sikerül ezt rendezni, és ilyesmi nem ismétlődik meg” – hangsúlyozta.

A történtekre a Facebookon reagált korábban Rigó Konrád korábbi kulturális államtitkár, a Most-Híd 2023 párt alelnöke, aki mérhetetlenül szomorúnak nevezte az esetet, mivel úgy véli, azt cigánygyűlölet motiválta.

(SzT)