Hajszolják a pedagógusokat az iskolák, mert a fiatal tanárok nem mennek tanítani

Vészesen közeleg az új tanév kezdete, az alapiskolák pedig az utolsó pillanatig keresik a munkára fogható tanárokat, akár apróhirdetések útján is - írja a Pravda napilap.

Két héttel a tanévkezdés előtt 229 betöltetlen tanári állás van még betöltetlenül a szlovákiai alapikolákban.

A legnagyobb álláskereső portál, a Profesia az edujob.sk címen kimondottan oktatásügyi állásbörzét is működtet. A honlap működtetői azt állítják, hogy a tanárok utáni hajsza évről évre megismétlődik, ám a mostani nyár minden eddigi trenden túltett, ugyanis idén legalább 30 százalékkal megnőtt az iskolák - vagyis a munkaadók - érdeklődése az előző évhez képest.

"A betöltetlen állások száma mindig a tanítási év végén tetőzik. Az iskolák igyekeznek minél előbb munkaerőt találni, jellemzően akkor, amikor az egyetemek végzősei megkapják diplomájukat.

"2016-ban a tanév végéhez közeledve 708 állást hirdettek meg nálunk a szlovákiai alap- és középiskolák, idén ez a szám már 1021" - tájékoztatta a Pravda napilapot Martin Menšík, az edujob.sk képviselője.

Matek, angol, fizika, kémia és torna

Az iskolák leginkább a matematika-, angol-, fizika-, kémia- és tornatanárokat keresik. Az ország középső és keleti felében szinte alig vannak betöltetlen tanári állások, viszont ahogy nyugat felé haladunk a térképen, úgy nő a szabad pozíciók száma.

Ez azt jelenti, hogy abban az országrészben, ahol a pedagógus- vagy tanárdiplomások más, a tanári fizetésnél jelentősen magasabb fizetéssel járó munkakörben is el tudnak helyezkedni, ott jellemzően nem igazán választják az alacsonyabb bérrel járó tanári hivatást.

Az állásportálon főleg a pozsonyi, illetve a Nagyszombat megyei oktatási intézmények keresnek munkaerőt a betöltetlen tanári posztokra. Ebben a térségben matematika-, fizika, angol-, német-, kémia- és tornatanárból van a legnagyobb hiány (ilyen sorrendben), de az iskolák az alsótagozatos-tanárokban sem bővelkednek.

A nyugati országrészben igazán nehéz tanárokat találni a hiányszakokra.

"Az alapbér annyira alacsony, hogy a jelentkezőket egyáltalán nem motiválja, miközben az adott tanárnak magas elvárásoknak kell megfelelnie. Az oktatók kreatívak és sokoldalúak, így jobban fizető állást is tudnak találni"

- vélekedik az egyik megszólaltatott iskolaigazgató.

Az intézményvezetők egyetértenek abban, hogy a fiatal pedagógusokat nagyon nehéz a pálya mellett tartani. Végzős nyelvtanárból például sok van, azonban főleg Pozsony környékén az jellemző, hogy a friss diplomás angol vagy német szakosokat előszeretettel alkalmazza az iskoláknál jobban fizető vállalati szektor, a szabad nyelvtanári pozíciókra pedig ha jelentkezik is valaki, az nagy valószínűséggel az idősebb korosztályból való.

Míg a nyelvtanári gondok idővel megoldódnak, addig más a helyzet például a matematikával. Egy Galántai járásbeli alapiskola igazgatónője például a Pravdának azt mondta, el tudja képzelni, hogy nem talál matematikatanárt, ebben az esetben az alsó tagozaton tanító kollégájának kell foglalkozni a felsősökkel is. Ez viszont csak a vészforgatókönyv, hosszú távon ez nem működhet.

Az iskolák ráadásul azzal is megpróbálják áthidalni a tanárhiányt, hogy például biológia- vagy kémiatanárok ugranak be földrajzot tanítani - ezt a törvény is lehetővé teszi.

Lehet ennél még rosszabb

A pedagógiai dolgozókat érintő, jelenleg tárcaközi véleményezésen lévő oktatásügyi törvénymódosítás még súlyosabbá teheti a tanárhiányt.

Az új törvény 65 évben állapítja meg azt az életkort, amíg a pedagógus munkát vállalhat.

A tanár munkáltatója ezt legfeljebb egy évvel lépheti túl, melynek letelte után mindenképpen meg kell szüntetnie a tanár munkaviszonyát.

Amennyiben a törvénymódosítást a jelenlegi formájában terjesztik a törvényhozás elé, és azt a parlament is megszavazza, az új szabályok 2019 januárjától lépnének érvénybe.

Az oktatásügyi minisztérium tervét a Szlovák Tanárkamara is támogatja, miközben a szlovákiai iskolákban kb. 1700 olyan pedagógus tanít, aki 65 évnél idősebb, a 60 és 64 év közti tanárok száma pedig országosan 6400.

