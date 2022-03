Hajtóvadászat a zsidókra – füleki beszélgetés az Orgia című dokumentumregényről

Március 30-án irodalmi beszélgetésre kerül sor a Füleki Városi Művelődési Központban Zoltán Gábor Orgia című dokumentumregényéről, annak szlovák fordításáról és a regény történelmi hátteréről. Az est meghívott vendégei Zoltán Gábor író, Krekovič Beck Tímea műfordító és dr. Matej Beránek, a Szeredi Holokausztmúzeum történésze. A beszélgetést Gazdag József publicista, író vezeti.

Fotó: litcentrum.sk

A második világháború végnapjaiban játszódó dokumentumregény a nyilasok szemszögéből mutatja meg, milyen is az, amikor valaki(k) egy eszme nevében önként, kéjjel öl(nek), nemcsak parancsra. Zoltán Gábor Budapesten született 1960-ban. A Maros utcában nőtt fel. Ahol a nyilasok tömeggyilkosságokat rendeztek. 2010 után szánta rá magát, hogy lehajoljon az előtte heverő témához. Hogy megismerje a Városmajor múltját. Mindenekelőtt azt, hogy mi, miért és hogyan történt 1944-45 telén.

„...ugyanazok a 12. kerületi lakosok, akik egy-két hónappal a nyilas hatalomátvétel előtt többnyire még többé-kevésbé normális polgárként viselkedtek, amikor alkalmuk nyílik rá, kirabolnak, megkínoznak és megerőszakolnak szinte minden tizenkét és ötven év közötti zsidó, zsidóbarát – vagy annak vélt – nőt, majd a kifosztott, megalázott és megkínzott férfiakkal együtt meggyilkolják őket.“ – írja Balázs Gábor a Magyar Narancsban megjelent recenziójában (https://magyarnarancs.hu/jo_nekunk/a-szadizmus-hetkoznapjai-103841).

„Közel fél évtizednyi kutatás eredményei, adatai, fellelt történetek mintázatai elevenednek meg a műben... Ami még ezen is túlmutat, az a belátás (és beláttatás): a hiányzó emlékezetet úgy nyerhetjük vissza, ha a történelemhez mint absztrakcióhoz való kényelmes távolságunkat kínos közelségre váltjuk.“ (Szűcs Teri: Nyilas gyönyör, 2016.08.02., Revizor, https://revizoronline.com/hu/cikk/6223/zoltan-gabor-orgia)

A dokumentumregényről, a szlovák fordításról és a téma történelmi kontextusáról megvalósuló beszélgetés magyar és szlovák nyelven zajlik, szinkrontolmács segítségével.

A rendezvény a Füleki VMK LiteraTúra – Párbeszédek című projektje keretében valósul meg. A program szeretné közelebb hozni az irodalmat azzal is, hogy lehetőséget teremt az olvasóknak a szerzőkkel való találkozásra, mely során megismerhetik nemcsak irodalmi munkásságukat, hanem más művészeti ágakhoz, társadalomtudományokhoz vagy aktuális közéleti kérdésekhez való viszonyukat is. A LiteraTúra nyolcadik évfolyamának témája a szlovák és magyar irodalmi alkotások kapcsolata a prózai művek kölcsönös fordítása terén. A Párbeszédek sorozatban azon könyvbarátok számára mutatkoznak be alkotók és műveik, akik érdeklődnek a közép-európai kulturális párbeszéd, ez esetben a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok iránt.

A LiteraTúra – Párbeszédek program keretében még 2021-ben megvalósult két rendezvény. Júliusban az UDVart fesztiválon a közönség a Volt egyszer egy kiadó... A Kalligram negyedszázada 1991-2016 című, magyar és szlovák nyelven is megjelenő kiadvány kapcsán rendezett beszélgetésnek örülhetett. A szervezők meghívását Szigeti László, a Kalligram Kiadó alapítója és igazgatója, valamint Beke Zsolt irodalomkritikus, szerkesztő fogadta el. A beszélgetést, melyet a szlovák hallgatóság szinkrontolmács segítségével követhetett, Gazdag József publicista vezette.

Az UDVart fesztivál látogatói részt vehettek egy kétnyelvű beszélgetésen is Daniela Kapitáňová Könyv a temetőről című könyvéről és annak magyar fordításáról. A meghívott vendégek között szerepelt a szerző, Daniela Kapitáňová, valamint a regény műfordítója, Mészáros Tünde. A beszélgetés közben a hallgatóság részleteket hallhatott a műből Marosz Sebestyén előadásában szlovák, illetve Bandor Éva tolmácsolásában magyar nyelven. A szinkrontolmáccsal zajló beszélgetést magyar nyelven Juhász Katalin költő, szerkesztő, szlovák nyelven pedig Gabriela Magová műfordító vezette.

Ugyancsak tavaly nyárra tervezték a szervezők a regény színházi adaptációjának bemutatását, mely a járványhelyzet miatt elmaradt, s csak 2022. március 28-án valósul majd meg. A könyvből készült monodrámát Pionírszív címmel az Örkény Színház mutatja be Füleken. Samko Tále szerepében Bíró Krisztát láthatja a közönség.

A Füleki VMK további rendezvények megvalósítását tervezi a LiteraTúra projekt keretében, melynek köszönhetően a könyvbarátokra színházi előadás, irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi estek várnak. Az egyik rendezvény szintén a magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok jegyében zajlik majd. Ivana Dobrakovová Anyák és kamionsofőrök című kötetét György Norbert fordította magyarra. Az őszi hónapokra tervezett beszélgetés vendégei a könyv szerzője és fordítója lesznek, akikkel Récsei Noémi és Mikuš Kovácsová Klaudia beszélgetnek. A rendezvényt a könyvből készült rövid videóesszé színesíti, melyet Jana Bučka és Michal Fulier készítettek.

A LiteraTúra – Párbeszédek programot a Művészeti Alap és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

