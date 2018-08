Halálbüntetést akarnak végrehajtani öt emberjogi aktivistán Szaúd-Arábiában

Egyikük Iszraa al-Gomgam; ő lehet az első nő, akire halálbüntetés várhat jogvédő tevékenységéért. Gomgamot a többi között tüntetésre való felbujtással vádolják.

"A kivégzés ténye önmagában visszataszító, de az még gyalázatosabb, hogy olyan - Iszra al-Gomgamhoz hasonló - aktivistákat kívánnak halálra ítélni, akiket még erőszakos magatartással sem lehet vádolni"

- háborgott Sarah Leah Whitson, a HRW közel-keleti részlegének vezetője.

Szaúdi kormányzati források egyelőre nem kommentálták az értesülést.

Korábban a közösségi médiában az a hír kapott szárnyra, hogy az aktivistákat már ki is végezték. Ezt azonban az illetékesek cáfolták.

Gomgam a síita közösség tagja, aki jelentéseket írt a 2011-es tüntetéshullámról a szunnita iszlám konzervatív ágát követő Szaúd-Arábia Keleti tartományában. Az aktivistát 2015 decemberében vették őrizetbe otthonában, férjével együtt. A sivatagi királyság síita közösségének nagy része az olajban gazdag Keleti tartományban él. A kisebbség tagjai többször panaszkodtak arra, hogy hátrányos megkülönböztetés éri őket vallásuk, az oktatás és a munkavállalás terén. A rijádi kormány ezt tagadja.

Jogvédők szerint a szaúdi hatóságok többször végeztek ki síita aktivistákat politikai érdekből. Rijád szerint térségbeli vetélytársa, a síita Irán szítja a tüntetéseket kisebbsége körében.

Szaúd-Arábia abszolút monarchia, ahol a politikai pártok és a tüntetések is be vannak tiltva. A közel-keleti ország szigorú arculata az utóbbi hónapokban lassan változni látszik, főleg Mohammed bin Szalmánnak, a befolyásos és fiatal koronahercegnek köszönhetően. Ugyanakkor a lassú reformok ellenére tavaly is másként gondolkodók, vallástudósok, értelmiségiek és aktivisták tucatjait tartóztatták le; köztük olyan nőket, akik azért kampányoltak, hogy ők is vezethessenek autót.

