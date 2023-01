Halálos áldozatokkal járó robbanás történt egy kínai vegyi üzemben (+VIDEÓ)

A Pancsin külterületén lévő üzemben vasárnap történt a robbanás. A helyi önkormányzat által közzétett fotók szerint az üzemben lángok csaptak fel, és sűrű fekete füst szállt fel. A hatóságok arról számoltak be, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, a helyi környezetvédelmi hivatal pedig ellenőrzi, hogy nem került-e mérgező anyag a levegőbe.

2015-ben az északkelet-kínai Tiencsin kikötői negyedét rázta meg óriási detonáció egy vegyszerraktárban. A robbanásnak 173 halálos áldozata volt. A vizsgálat eredményeként korrupcióval vádoltak meg több helyi illetékest, akik kenőpénzért cserébe figyelmen kívül hagyták a biztonsági szabályokat.

VIDEÓK:

Fire at chemical plant in Panjin, NE China's Liaoning caused by explosion during equipment maintenance.



Rescue work is ongoing and the cause of the accident is under investigation. Local authorities are on the scene. pic.twitter.com/EU9Qb0ykBy