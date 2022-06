Halálos fenyegetések Kočnertől és pénzmosás Bödör számára – Andruskó Zoltán további részleteket árult el

Hétfőn folytatódott a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett meggyilkolásának az ügye a Specializált Büntetőbíróságon. A hatóságokkal együttműködő Andruskó Zoltán folytatta vallomását, amelyben újabb részleteket árult el, valamint pénzmosásról is beszélt Norbert Bödörrel kapcsolatban – írja az Aktuality.

Andruskó a hétfői tárgyaláson elmondta, hogy nem tartozott Zsuzsovának, mint ahogy azt a nő állította, ellenkezőleg, 2017-ben helyette fizettet ki egy végrehajtást. Szerinte Zsuzsová Kuciak és jegyese meggyilkolásának napján írt egy üzenetben először az állítólagos tartozásról, hogy alibit biztosítson magának.

Andruskó kiáll vallomása mellett, és elmondta, azért kezdett együttműködni, mert megfenyegették, hogy megölik őt.

„Féltem hazamenni, nem éltem családi életet, parkolókban ácsorogtam, mert féltem, hogy megölnek. Amikor őrizetbe vettek, hirtelen azt sem tudtam, hogy a rendőrök jöttek-e betörni az ajtót, vagy valaki más érkezett”

– idézi Andruskót az Aktuality.

Hozzátette: 2018-ban Szabó és Marček ellen tanúskodott, most pedig Kočner, Zsuzsová és Kracina ellen is ugyanezt teszi. Ezért azt ígérték neki cserébe, hogy a Kuciak-ügyben leállítják ellene a büntetőeljárást, az ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatban pedig elhalasztják a meggyanúsítását. Szerinte viszont a megállapodást nem tartották be a hatóságok, ennek ellenére nem akarja megváltoztatni vallomását.

Elmondta, hogy 2018 augusztusában Komáromban találkozott Zsuzsovával és Peter Tóth egykori SIS-ügynökkel. Utóbbiról csak hónapokkal később tudta meg, hogy ki is ő valójában. Állítása szerint a találkozó csak néhány percig tartott. Tóth megnyugtatta őket, hogy bár Kočner vizsgálati fogságban van, ő kapcsolatban van a családjával, az ígért pénzzel pedig nem lesznek problémák. Andruskó szerint akkor szóba került Peter Šufliarsky meggyilkolásának a megrendelése is. Tóth mindezt tagadja, a múltban ezért feljelentést is tett Andruskó ellen hamis tanúzás miatt.

Elmondta továbbá, hogy Kočnert jóformán csak Zsuzsován keresztül ismeri, mindössze egyszer beszélt vele telefonon – a vállalkozó egy fehér lovat akart keríteni egy céghez. Kočner megkérdezte tőle a bíróságon, barátinak tartja-e kettejük kapcsolatát. Andruskó erre azt felelte, hogy amíg nem kezdték őt halálosan fenyegetni, addig semmit sem gondolt róla. Azt követően viszont félni kezdett tőle, és most is félti az életét. Pontosította, hogy Zsuzsová részéről érkeztek fenyegetések Kočner nevében. Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását követően állítólag megfenyegették, hogy ha elmegy a rendőrségre, akkor megölik őt.

Andruskó továbbá a vallomásában megemlítette Norbert Bödör vállalkozót is. Állítása szerint pénzt mosott a nyitrai vállalkozó számára, illetve ismerte a vele összefüggésbe hozható bűnszervezet hierarchiáját. „Tudtam róla, hogy az egész rendőrségi vezetőség a maffiának dolgozik” – jelentette ki.

Maroš Žilinka tervezett meggyilkolásával kapcsolatban elmondta, hogy az internetről kellett letöltenie a célszemély fotóját, majd a megbízással együtt elment Magyarországra, ahol egy ismerősénél meg kellett rendelnie a gyilkosságot. Mivel ott nem járt sikerrel, barátjához, Szabó Tamáshoz fordult. Miután Szabó tanácskozott Marčekkel, elfogadták a megbízást, de azt mondták, hogy egy fotó a célszemélyről nem lesz elég.

Mivel Szabóék nem tudták elvégezni a gyilkosságot, Andruskó Dušan Kracinát kereste fel. Žilinkát megfigyelték, Kracina pedig egyszer felhívta Andruskót, hogy az ügyész épp autóban ül, elérkezett a megfelelő pillanat, és megkérdezte, hogy elvégezzék-e a gyilkosságot. Andruskó végül ezt válaszolta, hogy ne történjen semmi, és visszavonta az egészet.



