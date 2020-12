Halálos fenyegetéseket kapott a családja, hét büntetőfeljelentést tett a védelmi miniszter

Naď a közösségi oldalán jelentette be, nem tűri, hogy a családját fenyegessék. „További intézkedéseket fogadtunk el a családom védelmét illetően. Nem hagyom, hogy valaki a gyerekeimen élje ki a primitivizmusát“ – nyomatékosította a miniszter, majd hozzátette: újabb feljelentéseket fog tenni.

„Hangsúlyozom továbbá: annak ellenére, hogy most többen is azon sírdogálnak, hogy ők azt nem úgy gondolták, kiállok a saját álláspontom mellett. Megjegyzem, mivel veszélyhelyzet van érvényben, a büntetések is szigorúbbak“