Halálos "videójáték": egy ukrán öngyilkos drón hancúrozott egy menekülő orosz katonai kisbusszal, és a végén nem kegyelmezett neki (VIDEÓ)

A felvételen azt látni, ahogy egy úgynevezett FPV (first-person-view, azaz belső nézetű) öngyilkos drón üldözőbe vesz egy orosz UAZ tipusú terepjáró kisbuszt, amit a minimalista kinézete miatt egyébként oroszul buchankának (Буханка - magyarul cipó) hívnak.

The Escadrone group continues to release completely insane footage.



Seen here, a Ukrainian FPV munition chases down a Russian Bukhanka, doing loops around it while one of the passengers leans out the window, attempting to shoot it down with an AK, before it scores a direct hit. pic.twitter.com/lCC0aAe5As