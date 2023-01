Halálra vannak rémülve a szülők, mert egy gyanús alak járja a várost, édességgel csalogatja a gyerekeket az autójába

Napok óta aggódnak a szülők a gyermekeikért, miután futótűzként kezdett terjedni a hír, miszerint Kassa egyik városrészében, a Dargói Hősök lakótelepen (Dargovských hrdinov) egy gyanús férfi szólítja le a környékbeli alapsulisokat - írja a Korzár.

A fotó illusztráció! (TASR)

Több beszámoló szerint egy férfi édességet kínál a gyerekeknek, vagy csak megkéri a fiatalokat, hogy magyarázzák el neki, hogy merre találja a postát.

A közösségi oldalakon több poszt is született a témában. Az egyik szülő azt írta, hogy a tízéves fiát egy zöld autónál álló férfi szólította meg azzal, hogy nincs e kedve egy kis felfedezéshez. Ezután a gyanús alak el is indult a gyerek felé, de pont abban a pillanatban jelent meg egy éppen arra járőröző rendőrautó, így az alak végül meghátrált. Egy másik szülő is hasonló esetről számolt be.

Egy harmadik szülő szerint a fiát egy fekete Kiával közlekedő alak szólította le, aki a posta iránt érdeklődött, majd azzal a kéréssel fordult a gyermekhez, hogy üljön be az autóba, és mutassa meg neki az utat.

Többek szerint édességgel is kínálták a gyerekeiket.

A helyi iskola igazgatónőjéhez is eljutottak a hírek, aki azonnal értesítette a hatóságokat. Az intézmény vezetője úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nincs ok a pánikra, de óvatosnak lenni mindenképpen érdemes. Elmondása szerint az iskolában már a gyerekekkel is beszéltek a témáról, továbba az Edupagen keresztül a szülőket is értesítették.

Egy másik helyi iskola vezetőjét is megszólították. Ő úgy nyilatkozott, hogy nem ez lenne az első eset, hogy gyanús alakokról kap híreket. Nemrég, egy az intézmény körül ólálkodó fehér furgonról szóló történetek kaptak szárnyra, ám az esetről végül nem derült ki semmi. Szerinte egyelőre még nem tudni hogy a mostani esetek ténylegesen megtörténtek, viszont a pánik helyett, szerinte is az óvatosságon lenne a hangsúly.

A városi rendőrök már megkezdték a járőrözést az iskolák körül, az egyenruhások szerint egyelőre még egyetlen gyanús eseményt sem regisztráltak.



(Korzár)