A halált nem lehet kikapcsolni - a krematóriumokat is érinti az energiaválság

Tagadhatatlanul bonyolult ez az év. Amerre csak nézünk háborúk és járványok, sőt ott van még az ezekből kialakult számos válság is. Példának okáért ott van a földgázellátási válsághelyzet, és a kérdés: Lesz-e elég földgáz télen? Nem várt helyekről kapunk figyelmeztetéseket ezzel kapcsolatban, ahogyan most is ez történt - a német krematóriumok figyelmeztetnek, ha beüt egy hosszabb energiaválság nem biztos, hogy fogják tudni teljesíteni az elhunytak utolsó kívánságát.