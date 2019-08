Hallani sem akarnak a gútaiak a dán sertésfarmról, petícióval állítanák meg őket

Mint ismert, a Dan-Slovakia Agrar dániai mezőgazdasági cég 5,5 millió eurót szándékozik invesztálni a Gútához tartozó Stagnócán működő sertésfarmba, hogy bővítsék azt: 14 óriásistállót húznának fel és évente megközelítőleg 16 ezer sertést tenyésztenének.

A gútaiak azonban nem szeretnének a közvetlen szomszédságukba nagyüzemi sertésfarmot, a tervet határozottan elutasítják. Az aggodalmak miatt Gúta önkormányzati képviselői levélben kérték a polgármestert, hogy szervezzen nyilvános lakossági fórumot, amelyre meghívták a mezőgazdasági cég vezetőit is.

„Azért éreztük ennek szükségességét, mert nagy meglepetésünkre a médiából szereztünk tudomást a sertésfarm létesítésének tervéről. A Csallóközben csak negatív visszhangja van az ipari módon működő sertésfarmoknak, ezért részletesebben is elkezdtünk foglalkozni a témával, és borzasztóbbnál borzasztóbb forgatókönyvek kerültek elénk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Forgács Attila városi képviselő, a helloGúta polgári társulás tagja.

Még nagyon az elején járnak

A projekt jelenleg a kezdeti fázisban van: a környezetvédelmi hatástanulmány véleményeztetése zajlik, ami szeptember 3-ig tart. Ez azt jelenti, hogy eddig az időpontig a szaktárca honlapján található e-mail-címen bárki kifejtheti a véleményét a tervezett beruházással kapcsolatban. „Arra kérünk minden csallóközi érintettet, hogy véleményezzék a tanulmányt, hiszen egyetlen csallóközi embernek sem lehet érdeke, hogy szennyezőanyagok kerüljenek a talajba, és onnan az ivóvizünkbe” – húzta alá Forgács Attila. A képviselő szerint óriási mennyiségű hígtrágyáról lenne szó, amely nem lehet hasznos mezőgazdasági szempontból, a keletkező bűzről pedig már nem is beszélve.

Horváth Árpád, Gúta polgármestere megkeresésünkre elmondta, két héttel ezelőtt kapták kézhez az értesítőt a környezetvédelmi minisztériumtól, amelyben közölték a várossal, hogy elindult a sertésfarmmal kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmány véleményezése, döntés egyelőre nem született. „Tótmegyeren, Nagykeszin és Nagymegyeren sem örülnek az emberek a sertéstelepeknek.

Nincs egyetlen pozitívuma sem a dolognak, ami miatt ez a beruházás előnyös lenne a városnak” – húzta alá Horváth Árpád.

Petícióval állítanák meg a dánokat

A hétfői lakossági fórum előtt néhány nappal az önkormányzat rendkívüli testületi ülésen utasította el a sertésfarm bővítéséről szóló tervet, ez azonban kevés ahhoz, hogy megállítsák a folyamatot. „Jómagam Nyitra megyei képviselőként a megyei testületi ülésen is felvetettem ezt a problémát, tehát a megye is véleményezni fogja a tervet. Fontos továbbá, hogy elindult egy petíció is, amelyet nemcsak a gútaiak, hanem más idelátogatók és a környékbeli települések lakosai is aláírhatnak” – mondta a polgármester, majd hozzátette, céljuk az, hogy többezer aláírást összegyűjtsenek.

A petíciós bizottság elnöke, Halász Béla csütörtökön arról tájékoztatott, hogy elektronikus úton elérték az ezer aláírást, papíron pedig már háromezer felett járnak. „Nehéz küzdelem lesz, de becsülettel megvívjuk, és ha ilyen marad az összefogás, akkor meg is nyerjük azt! – fogalmazott.

Rengeteg a megválaszolatlan kérdés

A lakossági fórumon szó esett a hígtrágya kiengedéséről, a vízellátásról, az utak megterheléséről, és a cég képviselői bizony nem adtak megnyugtató választ.

„A fórumon az érintett cég vezetősége részéről a reakció nem volt arányos a feltett kérdésekkel, az összegző válaszban ugyanis sok fontos kérdés megválaszolatlan maradt. Végül aztán már úgy láttuk jónak, hogy ne adjunk ötleteket a cégnek azzal kapcsolatban, hogyan is finomítsák a projektet azáltal, hogy elmondjuk a kifogásaikat, hiszen közben bőszen jegyzeteltek” – jegyezte meg a lakossági fórum kapcsán Forgács Attila. A képviselő, aki maga is tagja a petíciós bizottságnak, azt ígéri, elkövetkező napokban intenzívebb tevékenységet fognak folytatni az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban.

A lakossági fórumon jelen volt Mogens Hansen, a Dan Slovakia Agrar vállalat igazgatótanácsának elnöke és a cég egyik tulajdonosa. Mint fogalmazott, már 18 éve vannak jelen a szlovákiai piacon, az ország legnagyobb sertéstenyésztő vállalatát üzemeltetik, közel kétszáz embert foglalkoztatnak, és eddig több mint 100 millió eurót fektettek be. Amint azt a vezető elmondta, olyan technológiát használnának, ami egyrészt növelné az állatok komfortját, a másik oldalon pedig minimalizálnák a környezeti hatásokat, különös tekintettel a közeli lakott területekre. Emellett megkülönböztetett figyelemet szentelnének a hígtrágya raktározásának és feldolgozásának, mert a lakosságot leginkább ez a kérdés aggasztja. Konkrétan bűzmentesítő technológiát vetnek be annál a munkaszakasznál, amikor a trágyát beleengedik a földbe. Ennek köszönhetően a hígtrágya nem érintkezik a levegővel, ezért kellemetlen bűzt sem áraszt.

Egy tavaly nyári levél...

A kialakult helyzetet bonyolítja, hogy a napokban előkerült egy információs levél a Dan-Slovakia Agrarnak címezve a polgármester aláírásával, tavaly augusztusi dátummal. A vállalat ugyanis tavaly nyáron hivatalos úton kérte a város területfejlesztési tervének a kivonatát, amely tartalmazza, hogy milyen jellegű beruházások valósíthatók meg az adott területen. Felmerült tehát annak a lehetősége, hogy a városvezetés már tavaly augusztusban tudhatott a mezőgazdasági cég szándékáról.

„Úgy gondoltam, hogy amíg nincs konkrét kérvény vagy beadvány, nem kellene nagy patáliát csapni ekörül. Amikor idén tavasszal a tudomásomra jutott, hogy találtak egy gútai magángazdát, akinek a tulajdonában van a jelenleg működő sertéstelep, és értesültünk róla, hogy vele valószínűleg kötöttek egy előszerződést, felvettem a kapcsolatot a tulajdonossal, aki megerősítette, hogy valóban tárgyalt a dánokkal, és hajlandó lesz eladni. Ezután értesítettem a tanácsot, de ők is azt javasolták, hogy várjuk meg a konkrét kérvényt, nehogy hibát kövessünk el. A hivatalos értesítés pontosan két hete érkezett meg a környezetvédelmi minisztériumtól. Ez tehát az első hivatalos lépés, amire reagálhatunk” – magyarázta a polgármester.

Horváth Árpád továbbá kiemelte, korábban nem esett még szó a Keszegfalva kataszterében található Bálványon működő szociális otthonról, ahol jelenleg több mint száz idős ember van elszállásolva. Ez a településrész esik a legközelebb a stagnócai sertéstelephez, őket pedig az uralkodó széljárás miatt a keletkező bűz erősen érintheti.

Mennyi aláírás kellene?

A lakossági fórumon megválaszolatlanok maradtak az olyan kérdések, hogy mennyi aláírás kellene a dán cégnek ahhoz, hogy elálljanak a beruházástól, illetve miért nem elég nekik az, hogy a gútaiak határozottan kijelentették, nem kérnek a sertésfarmból. Éppen ezért felvettük a kapcsolatot a Dan-Slovakia Agrarral, hogy mindezt megkérdezzük, és megtudjuk, látnak-e arra lehetőséget, hogy a lakosság kérésének eleget téve visszalépjenek. A vállalat üzleti menedzsere, Póda László arról tájékoztatott bennünket, hogy a cég vezetősége jelenleg szabadságát tölti, de biztosított bennünket arról, hogy legkorábban a jövő hét folyamán választ kapunk a kérdéseinkre. Amint ez megtörténik, természetesen beszámolunk a fejleményekről.

„Én nemcsak a gútai sertésfarm létesítését utasítom el, hanem úgy gondolom, hogy a Csallóközbe egyáltalán nem szabadott volna beengedni ezt a céget. A Csallóköz alatt ugyanis egy kincs van: az ivóvizünk, és itt sertéstelepeket létesíteni és millió köbméternyi trágyát kiengedni a földekre, egy nagyon szerencsétlen folyamat. Bízom benne, hogy a következő hónapok vagy akár évek harca sikeres lesz, és nem fog Gútán létesülni sertésfarm, és remélem, hogy a környéken máshol sem”

– húzta alá a polgármester, aki még lát esélyt a folyamat megállítására, hiszen meglehetősen az elején tartanak. „Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne jöhessen létre ez a beruházás” – tette hozzá.

Hasonlóan nyilatkozott Forgács Attila is, aki hangsúlyozta, képviselőként mindent megtesz, hogy érvényesüljön a gútaiak akarata, és arra kéri az embereket, minél többen írják alá a petíciót.

„Felemás érzéseim vannak, ez nem egy egyedi történet a környékünkön, valamilyen úton eddig mindenhol sikerült cégnek az akaratát érvényesítenie, a lakosság tiltakozásának ellenére is. De nem adjuk fel, most fogunk csak igazán bekeményíteni, és meglátjuk, hogy mit sikerül elérnünk” – zárta a képviselő.



(fl)