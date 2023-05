Halott Pénz, Geszti Péter, Bye Alex, Manuel - Sokgenerációs sztárfellépőkkel hasít az idei fesztivál

Gúta elhíresült eseményének szervezői idén sem bízták a véletlenre a sikert és olyan fellépőket sikerült vendégül hívniuk, akik minden korosztály számára önfeledt szórakozást biztosítanak majd három napon keresztül július 20. és 22. között. A rossz hír az, hogy az igencsak kedvezményes early bird jegyek elfogytak, ám a jó hír, hogy már elkezdték a napijegyek értékesítését, illetve ma elárulják azt is, hogy milyen különleges színházi előadás lesz az idei Hajómalom Fesztivál része.

No, de biztos kíváncsi vagy, hogy kik az idei húzónevek!

Ez az év igencsak piros betűs ünnep lesz Gúta életében, hiszen a hatodik Hajómalom Fesztivál mármnem csak háromnaposra bővült, de húzónevekben is jócskán bővelkedik.

Talán a mai fiataloknak sem kell bemutatni Geszti Pétert, aki televíziós műsorvezetőként, újságíróként ismert meg az ország, miközben ekkor már a 80-as évek egyik legjelentősebb hazai zenekarának, az Első emeletnek írt dalokat.

Később már a háttérből előrelépve a Rapülőkkel vált igazi sztárrá, majd egy sikeres stílusváltással Jazz+Az és Gringo Sztár következett. Emellett dolgozott együtt Oláh Ibolyával és Rúzsa Magdival is. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi sikeres zenei produkció fűződik a nevéhez és ezeket a sikereket most Gútán is átélhetjük majd július 21-én.

Csaknem 20 éve a magyar zenei paletta egyik legszínesebb bandája a Halott Pénz, ami sajátos szövegvilágával, hangszerelésével gyorsan a magyar emberek szívébe lopta magát.

A hét fős társaság besorolhatatlan bármilyen kategóriába, hiszen bátran nyúlnak hozzá bármilyen műfaj elemeihez és emelik be azokat dalaikba. Szerencsénkre ezt idén városunkba is megnézhetjük, hogy hogyan is teszik a fiatalok.

Egyik pillanatról a másikra vált ismerté egy vékony, csendes fiatal srác, aki félszegen a Kedveséről énekelt. Azóta elég sok víz lefolyt a Dunán, vagy esetünkben a Vágon. Tehetségkutató műsor zsűrije, saját banda, megannyi fellépés és siker.

Azt, hogy milyen egy hamisítatlan ByeAlex és a Sleepp buli már nem csak a videómegosztóról nézheted végig, csak jegyet kell venned a július 20-i gútai koncertjére.

Ez a Manuel nem a világbajnok német kapus, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne olyan magas színvonalú, sőt. Nemrég még egy hazai tehetségkutatóban láttuk a fiatal srácot, aki még csak 22 éves, de már begyűjtött egy Fonogram-díjat és önálló műsorral, show-val járja az Magyarországot, illetve a határon túli magyar területeket.

Sokat elmond a fiúról, aki egyszerre rapper, énekes és dalszerző, hogy hivatalos videóklipjét megjelenése óta több mint tízmillió alkalommal tekintették meg a legnagyobb videómegosztón.

1 nap 3 sztárzenekar

A fesztivál szombati, vagyis fő napján, azaz július 22-én a Halott pénz koncertje után főszerepben az autentikus- és a folkzene. A Hajómalom Fesztivál nagyszínpadán 2023-ban a PARNO GRASZT ráadásul nem is akárhogyan, hanem a BOHEMIAN BETYARS-szal kiegészülve!

Rendhagyó színházi előadás is az idei produkciók sorában

Mert színház az egész világ...

Gúta legnépszerűbb eseményének a szervezői már a kezdetektől fogva célul tűzték ki, hogy fesztiváljukat a kulturált szórakozás jegyében rendezik meg. Ez idén sem fog változni, így az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint a különféle irodalmi produkciók közül ezúttal az egyik kiemelkedik különlegességével, és a csütörtöki napijegyet vásárlók ezt meg is tekinthetik.

Csaknem egy éve 2022. április 11-én hunyt el a Kossuth-díjas író, költő, műfordító és nem utolsósorban dramaturg Görgey Gábor, akinek talán a leghíresebb, 1969-ben bemutatott művét, a Komámasszony, hol a stukkert állítják színpadra július-20 án a Hajómalom Fesztivál Szabadtéri színházának keretei között. A népszerű vígjáték The Art művészeti ügynökség és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös gondozásában kerül a világot jelentő deszkákra, ezzel a szórakozás garantált lesz. A komédia szereplői Tóth Károly (Cuki, az alvilágból), Béhr Márton (A Méltóságos), Melecsky Kristóf (K. Müller), Béhr László (Kiss, az intelektüel), Szebellai Dániel (Márton, a vidéki).

És akkor most lássuk a jegyárakat!

Már kaphatóak a napijegyek a Hajómalom Fesztiválra!

Rögtön az esemény első napján mindössze 18 euróért megtekintheted az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárját Bye Alext és a Sleppet, akik július 20-án, csütörtökön robbantanak színpadot, illetve ezzel alaposan feladják majd a leckét a pénteki, július 21-i csúcsfellépőnek. A legendás zenei és médiaszemélyiséget, Geszti Pétert és persze számos más előadót, valamint programot, csaknem 20 euróért már megkapsz. Ez korántsem jelenti azt, hogy a fesztivál záró napjára, július 22-re egy milliméterrel is lejjebb kerülne az a bizonyos léc, hiszen nem kisebb csillag, mint az imádott stíluskeveredés, a Halott Pénz mutatja majd meg, hogy milyen egy hamisítatlan buli az ő tolmácsolásukban, ezt és sok más színvonalas fellépőt, programot pusztán 25 euróért átélheted ezen a napon.

(PR-cikk)